Conseil, comités ministériels, experts...la machine France 2030 se met en marche

Le brouillard se dissipe peu à peu sur le pilotage du plan France 2030. Après des mois d'hésitations et de tergiversations sur la gouvernance, le Premier ministre Jean Castex a présidé le premier comité France 2030 ce mardi premier février en fin de journée. La semaine dernière, l'exécutif avait officialisé la nomination du député Bruno Bonnel à la barre de cette instance dotée d'une enveloppe de 34 milliards d'euros auxquels il faut ajouter les 20 milliards d'euros du plan d'investissement d'avenir (PIA4). Le multi-entrepreneur récupère ainsi les manettes du secrétariat général à l'investissement public sous l'égide de Matignon et laisse son mandat de député dans les Bouches-du-Rhône. La priorité de ce comité selon l'exécutif est d'assurer "un échange constant entre l'Etat et les écosystèmes". La moitié de ces dépenses doit aller vers la décarbonation de l'économie et l'autre moitié vers des acteurs émergents.

Lors de la présentation au mois d'octobre devant un parterre de ministres, d'entrepreneurs et d'étudiants, le chef de l'Etat Emmanuel Macron avait défini les dix grands objectifs de ce plan sous le triptyque "mieux produire, mieux vivre et mieux comprendre notre monde" pendant un long discours de plus de deux heures sous les dorures du palais de l'Elysée. A l'approche de la présidentielle, cette présentation avait suscité des vagues de critiques de la part de l'opposition dénonçant des visées électoralistes. Sur la méthode également, l'inscription par voie d'amendement dans le budget 2022 des 34 milliards d'euros avait provoqué un tollé au Parlement.

Un comité d'orientation stratégique piloté par Macron

Le chef de l'Etat devrait en partie garder la main sur les commandes de cette enveloppe au moins jusqu'à l'élection présidentielle. En effet, un conseil d'orientation stratégique présidé par Emmanuel Macron sera en charge "de suivre et réviser les priorités stratégiques" assure le dossier de presse. Il sera composé de plusieurs experts de haut niveau.

Pour le second étage de la fusée, des comités ministériels de pilotage présidés par les ministres doivent se réunir en interministériel pour mettre en oeuvre "les stratégies de déploiement par secteurs prioritaires (énergie, numérique, formation, etc.) et en constateront régulièrement les résultats, avec des experts indépendants du monde de la recherche ou de l'entreprise" poursuit Matignon.

Pour chaque grand domaine (spatial, santé, électronique et robotique, numérique), entre 6 et 8 personnes issues du monde de l'entreprise, de la recherche, de l'enseignement, ou encore de la culture ont été nommées pour intégrer ces comités ministériels. Des personnes au profil assez varié figurent sur la liste. On peut citer Antoine Frérot (PDG de Veolia), Benoît Potier (Air liquide) ou encore Philippe Varin, ancien président de France Industrie qui a récemment remis au gouvernement un rapport sur l'approvisionnement de l'industrie en métaux critiques. Au total, plus de 90 personnes ont été retenues sur les 14 comités interministériels mis en place au total.

Une méthode basée sur les appels à projets

Sans attendre la nomination de la gouvernance, l'exécutif a déjà multiplié les appels à projet depuis la fin de l'année 2021 dans le domaine de l'industrie automobile, de l'hydrogène ou encore de la robotique. Il compte bien poursuivre cette méthode en déléguant cette mission à des opérateurs publics comme Bpifrance, l'Ademe, la caisse des dépôts et consignations ou encore l'agence nationale de la recherche. Ces acteurs devront "systématiquement associer des experts indépendants" explique la communication du premier ministre. Le suivi et l'exécution du plan France 2030 sera assuré par un conseil de surveillance.

Ce conseil pourra faire appel à des organismes extérieurs précisent les services de la rue de Varenne. Lors du déploiement des mesures d'urgence et celles du plan de relance, l'exécutif avait sollicité France Stratégie pour chapoter les comités de suivi et d'évaluation des différents dispositifs. Avec la nomination de l'économiste Benoît Coeuré à la tête de l'autorité de la concurrence, le comité d'évaluation du plan de relance est pour l'instant sans capitaine. En attendant, le scrutin présidentiel en avril prochain pourrait bien rebattre les cartes de toute cette organisation.