Le plan France 2030 vire au casse-tête pour Bercy

La direction générale des entreprises (DGE) veut accélérer l'exécution du plan France 2030 en 2022. Au total, 2,8 milliards d'euros de crédits sont inscrits dans le budget de cette année. Le dernier rapport d'activité de la DGE consulté en avant-première par La Tribune, met l'accent sur "les stratégies d'accélération pour une économie plus innovante et plus compétitive". Entre le variant Omicron, la présidentielle et l'absence de gouvernance de France 2030, l'exécution rapide de ce vaste plan pourrait virer au casse-tête.