COVID-19 en 24h : vaccination interrompue en régions, rebond des Bourses, Sanofi...

Les Bourses européennes et américaines, après avoir plongé une bonne partie de la journée, se sont redressées spectaculairement (sauf Londres) malgré le bras de fer entre les laboratoires et la Commission européenne. Le manque de vaccins a d'ailleurs des effets immédiats: trois régions dont l'Île-de-France viennent de déclarer l'interruption des vaccinations. Voici les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.