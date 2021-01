Covid-19 en 24h : Macron sous la pression d'un troisième confinement

« Le confinement apparaît vraiment irrémédiable, la question qui se pose maintenant, c'est le délai » : selon l'infectiologue Karine Lacombe, dimanche interrogé sur LCI/RTL/Le Figaro, il est dangereux d'attendre, alors que les Britanniques ont été « sidérés » en décembre par la puissance dévastatrice d'un variant plus contagieux et semble-t-il plus létal. « Il faut confiner avant que ce variant ne nous submerge », a-t-elle affirmé. Un casse-tête pour le président de la République qui selon le JDD doit annoncer des mesures ce mercredi, mais si le confinement semble certain, ses modalités restent en débat. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a précisé qu'aucune décision n'avait encore été prise, mais que "tous les scenarii sont sur la table".

C'est que les conséquences économiques de ce troisième confinement inquiètent : compte tenu du couvre-feu à 18H qui coûte environ 10 milliards d'euros chaque mois à l'Etat, et d'un reconfinement "de plus en plus crédible", le rapporteur général du budget à l'Assemblée a tablé dimanche sur un projet de loi de finances rectificative à la fin du trimestre. Un reconfinement est "de plus en plus une hypothèse crédible" même si "nul ne le sait", a déclaré Laurent Saint-Martin (LREM) dimanche au micro de Radio J, tout en assurant que "reconfinement ou pas, l'Etat sera en soutien".



"Aujourd'hui avec un couvre-feu à 18H, et avec les situations de restrictions actuelles, il faut savoir que les aides coûtent environ 6 à 7 milliards d'euros par mois à l'Etat", a-t-il indiqué en précisant qu'il ne parlait que des dépenses et pas du manque à gagner pour l'Etat. "Si vous ajoutez le manque à gagner, puisqu'une entreprise qui fonctionne moins bien paye évidemment moins d'impôts, on dépasse allègrement les 10 milliards d'euros par mois", a estimé le rapporteur général du budget à l'Assemblée. "En confinement, si on est...