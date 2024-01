Gabriel Attal reçoit la FNSEA pour tenter de désamorcer la colère des agriculteurs

Dans un mois, le 24 février, s'ouvrira le salon de l'Agriculture. Pour éviter que ce rendez-vous annuel ne soit prématurément gâché, Gabriel Attal, le Premier ministre recevra la FNSEA et les Jeunes agriculteurs à 18h00 ce lundi. S'il estimait ne pas avoir été entendu, le syndicat agricole a déjà menacé d'amplifier les actions et de chahuter la visite d'Emmanuel Macron. « Nos agriculteurs ne sont pas des bandits, des pollueurs, des personnes qui torturent les animaux, comme on peut l'entendre parfois », a lancé ce samedi dans le Rhône, en signe d'apaisement, Gabriel Attal.

Lire aussiLe gouvernement va multiplier les contrôles pour vérifier que les agriculteurs ne vendent pas à perte aux industriels

La stratégie de verdissement de l'Europe dans le viseur

Il va falloir bien plus que des paroles de soutien pour éteindre le feu tant la profession attend des mesures concrètes. Les syndicats dénoncent la lenteur du gouvernement à mettre en œuvre la simplification administrative promise. « Les agriculteurs qui nous appellent ne savent même plus ce qu'ils ont le droit de faire ou non » et ne se sentent « pas accompagnés comme il faut, face aux défis climatiques, géopolitiques et sanitaires », a déclaré à l'AFP Véronique Le Floc'h, présidente de la Coordination rurale, 2e syndicat agricole.

Lire aussi« L'Europe n'écoute pas les agriculteurs » (Christiane Lambert, présidente du Comité des organisations professionnelles agricoles)

Donnant l'exemple des haies, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA a expliqué : « Pourquoi les agriculteurs n'en font pas ? Parce qu'il y a 14 textes réglementaires », alors même que chacun reconnaît les vertus de la haie contre l'érosion, pour la biodiversité etc. Ces contraintes, auxquelles s'ajoutent des indemnisations jugées « trop tardives » pour des filières en crise (viticulture, élevage), ruinent « l'attractivité » dont le secteur a besoin pour renouveler ses chefs d'exploitations vieillissants.

Si la France est la première bénéficiaire de la Politique agricole commune (PAC) avec 9 milliards d'euros d'aides par an, ses exploitants contestent avec énergie la stratégie de verdissement de l'agriculture européenne. Elément central du Pacte vert de l'UE, un projet législatif visant à réduire de moitié d'ici 2030 l'utilisation des produits phytosanitaires chimiques (par rapport à la période 2015-2017), a été rejeté au Parlement européen fin novembre. Mais les agriculteurs, qui se sont réjouis du renouvellement de l'autorisation de l'herbicide controversé glyphosate, redoutent de voir le retour de ce projet et entendent peser avant les élections. Ils dénoncent aussi le refus de Bruxelles de prolonger en 2024 la dérogation permettant la mise en culture les terres en jachère (environ 4% des terres agricoles), alors que « la tension alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine se poursuit ».

Un mouvement qui touche toute l'Europe, Royaume-Uni compris

Alors qu'une réunion des ministres de l'Agriculture est prévue en début de semaine, le mouvement s'étend à toute l'Europe, des Pays-Bas à la Roumanie en passant par la Pologne ou l'Allemagne. Les agriculteurs multiplient les actions contre le Green Deal européen. Le Royaume-Uni n'est pas épargné : des producteurs de fruits et légumes vont manifester ce lundi devant le Parlement à Londres pour protester contre les contrats d'achats « injustes » qui les lient aux principales enseignes de la grande distribution.

Lire aussiFace à la colère agricole, le gouvernement repousse son projet de loi sur l'agriculture

Autre « sujets brûlants » : des dossiers techniques portant sur la préservation des prairies et une nouvelle cartographie européenne des tourbières et zones humides qui « impacterait 0,3% de la surface agricole utile dans les pays européens et jusqu'à 29% en France », dont des plaines de Beauce, fustige le représentant des céréaliers, Eric Thirouin. « Pas d'interdiction sans solution », martèle la FNSEA, son mantra pour les pesticides, le partage de l'eau ou le relèvement progressif de la fiscalité sur le gazole non routier (GNR), « négocié en responsabilité » avec Bercy.

Le projet de loi agriculture de nouveau reportée

En France, la profession est aussi échaudée par les reports successifs du projet de loi agriculture, promis il y a plus d'un an par Emmanuel Macron, et finalement moins ambitieux que la « loi d'orientation agricole » initialement annoncée. Dimanche, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a annoncé un nouveau délai.

Le texte, qui devait être présenté mercredi en Conseil des ministres, ne le sera que dans « quelques semaines », avec pour objectif d'être débattu au Parlement « au premier semestre 2024 ». « On n'est plus à une semaine près, mais il faudra des choses très concrètes », a réagi à l'AFP le vice-président de la FNSEA Luc Smessaert. Il réclame notamment « d'arrêter la sur-transposition » des normes européennes et « d'appliquer à 100% » la loi Egalim de 2021, qui vise à protéger la rémunération des agriculteurs.

Le projet de loi que doit présenter le gouvernement entend favoriser le renouvellement des générations en agriculture, une nécessité à l'heure où la population des près de 500.000 chefs d'exploitation vieillit. Il sera complété pour permettre une « simplification » du mille-feuille de réglementations imposées à la profession, a promis dimanche Marc Fesneau. « Une simplification drastique des normes » est nécessaire, a abondé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire sur la chaîne TF1. « Nous avons commencé à apporter des réponses », a précisé le ministère de l'Agriculture, se félicitant du budget « historique » - 4 milliards d'euros pour les trois prochaines années dont 1,3 milliard en 2024, dévolu à l'agriculture. « Mais nous allons encore accélérer.»

Les oppositions en soutien de la colère des agriculteurs

Le gouvernement a d'autant intérêt à agir vite qu'à moins de cinq mois des élections européennes, les oppositions politiques courtisent le monde agricole. A commencer par Jordan Bardella, président et tête de liste du Rassemblement national, qui a fustigé samedi depuis la Gironde viticole « l'Europe de Macron qui veut la mort de notre agriculture ».

Lire aussiAgriculture : le pacte d'orientation ? Un flop, estiment les défenseurs de l'environnement

Droite comme gauche ont demandé à l'exécutif de ne pas augmenter la taxe sur le gazole non routier. Les exploitants « n'ont pas d'autre choix que d'en utiliser », a relevé dimanche le patron du parti communiste Fabien Roussel. Il faut « renoncer dans l'immédiat à cette mesure » a abondé le chef des députés Les Républicains, Olivier Marleix, apportant « très clairement » son soutien à la mobilisation.

(Avec AFP)