De moins en moins de dividendes pour l'Etat

Les dividendes des entreprises publiques se réduisent comme une peau de chagrin. En 2018, l'Etat n'a reçu "que" 2,4 milliards, dont 600 millions perçus en titres (EDF). Le plus bas niveau depuis dix ans : de 5,6 milliards en 2008, les dividendes perçus par l'Etat ont inexorablement baissé d'année en année pour s'élever à 2,8 milliards en 2017, puis 2,4 milliards en 2018. "Le montant total des dividendes perçus en 2018 est en baisse sur l'année précédente, notamment en raison de la baisse du dividende versé en titres par EDF", a expliqué l'Agence des participations de l'Etat (APE). Sur les dividendes versés à l'Etat, 2 milliards ont été versés par les entreprises cotées du portefeuille de l'APE. La vente programmée d'ici à la fin de l'année de la Française des Jeux (FDJ), puis celle d'ADP en 2020 ne vont contribuer à renflouer les caisses de l'Etat.

En moyenne sur les cinq dernières années, le rendement actionnarial du portefeuille (plus ou moins-value augmenté des dividendes perçus), qui s'élevait au 30 juin à 75,1 milliards d'euros au 30 juin 2019, est "mécaniquement et directement affecté par la situation du secteur énergétique", a expliqué l'APE. Il s'établit en moyenne annuelle à 3,4% alors que celui du CAC 40 a été de 6,7% sur la période 2015-2019. Le rendement actionnarial, hors secteur de l'énergie (48,5% du portefeuille de l'Etat), fait apparaître des performances globales annuelles en moyenne plus de deux fois supérieures à celles du CAC 40 : + 12,2% entre 2010 et 2019, contre 6%. Notamment grâce aux valeurs du secteur aéronautique et défense (30,4% du portefeuille de l'Etat), qui sont actuellement dans une phase de forte croissance. Enfin, le rendement du dividende des participations de l'Etat dans les entreprises cotées a atteint 4,5% en moyenne (contre 3,4% pour le CAC 40).