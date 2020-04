DIRECT Coronavirus : L'Académie de médecine appelle au port du masque pour tout le monde

11h44 - La Chine s'engage à verser 27,8 millions d'euros de plus à l'OMS

La Chine a annoncé verser 30 millions de dollars (27,8 millions d'euros) supplémentaires à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a besoin de plus d'un milliard de dollars pour financer la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Cette annonce survient alors que le président américain Donald Trump a demandé ce mois-ci à son administration de cesser de financer l'OMS, estimant que l'organisation avait encouragé la "désinformation" chinoise au sujet du virus.

11h05 - Coronavirus : plus de 22.000 morts en Espagne

L'Espagne a dépassé la barre des 22.000 morts du nouveau coronavirus après une légère hausse du nombre de décès en 24 heures pour le troisième jour consécutif, a annoncé le ministère de la Santé. Au total, 22.157 personnes ont succombé au Covid-19 dans le pays, le troisième plus endeuillé du monde par la pandémie derrière les Etats-Unis et l'Italie. En 24 heures, 440 décès ont été notifiés.

10h42 - France : plus bas historique pour l'activité du secteur privé en avril

L'activité du secteur privé en France est tombée à un nouveau plus bas historique en avril après celui enregistré en mars, selon un indicateur provisoire publié par le cabinet IHS Markit.

Alors que le pays est placé sous confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus, l'indice flash composite de Markit s'effondre à 11,2, contre 28,9 le mois dernier.

10h15 - Londres va émettre 180 milliards de livres de dettes en mai-juillet

Le gouvernement britannique prévoit d'émettre plus d'obligations sur les trois prochains mois qu'il ne l'avait prévu sur l'ensemble de l'année afin de faire face au bond des dépenses publiques lié à la crise du coronavirus.

L'Organisme de gestion de la dette britannique (DMO) a annoncé qu'il prévoyait d'émettre 180 milliards de livres (202 milliards d'euros) de dettes entre mai et juillet pour financer les mesures sans précédent de soutien à l'économie annoncées le mois dernier.

9h55 - L'Allemagne prête à contribuer "beaucoup plus" au budget européen

Angela Merkel a déclaré que l'Allemagne était prête, "dans un esprit de solidarité", à des "contributions beaucoup plus importantes" au budget de l'Union européenne, en pleine récession due à l'épidémie de nouveau coronavirus.

"Un plan européen de relance économique pourrait soutenir la reprise au cours des deux prochaines années et nous y travaillerons", a ajouté devant les députés allemands la chancelière avant un sommet des 27 dans l'après-midi pour trouver des solutions à la crise économique due à la pandémie.

9h24 - La Bourse de Paris ouvre en hausse de 0,87% à 4.450,19 points

La Bourse de Paris a débuté en hausse (+0,87%), dynamisée par l'élan positif de Wall Street et du pétrole, mais gardant les yeux braqués vers Bruxelles avant un sommet européen sous le signe des divisions.

A 9 heures, l'indice CAC 40 prenait 38,39 points à 4.450,19points. La veille, il avait fini en hausse de 1,25%.

9h02 - La consommation d'électricité a baissé de 20% en France

La consommation d'électricité en France a baissé de 20% depuis l'entrée en vigueur des mesures de confinement pour tenter d'enrayer l'épidémie de Covid-19, a annoncé jeudi François Brottes, président du directoire de RTE.

"La précédente crise financière avait donné 5%, là on est à 20%. Ce sont essentiellement les activités industrielles et de services qui sont à l'origine de cette baisse très significative de la consommation d'électricité", a indiqué le patron de Réseau de Transport d'Electricité, qui gère le réseau haute tension.

8h20 - L'Académie de médecine appelle au port du masque pour tout le monde dans l'espace public et dès maintenant

"Veiller à ne pas contaminer les autres n'est pas facultatif, c'est une attitude citoyenne qui doit être rendue obligatoire dans l'espace public." L'Académie de médecine a donné le ton mercredi, dans un communiqué diffusé sur Twitter, en estimant que le port d'un masque anti-projections doit être "obligatoire dans l'espace public" dès maintenant, pour lutter contre le Covid-19. "Malgré l'évidente nécessité d'une telle mesure", l'Académie déplore "des objections de principe" qui "retardent sa mise en œuvre et favorisent la persistance d'une transmission du virus dans la communauté".

8h09 - Aux Etats-Unis, la Géorgie rouvre ses commerces malgré le coronavirus et les critiques

Les salles de gym, les bowlings, les ateliers de tatouages, les salons de coiffure et de soins esthétiques ou les ongleries... Le gouverneur de la Géorgie a autorisé certains pans de l'économie à rouvrir vendredi dans cet Etat du sud des Etats-Unis. A partir de lundi, ce sera au tour des cinémas et des restaurants, qui devront imposer de strictes mesures de distance sanitaire et procéder à des nettoyages réguliers.

Le gouverneur républicain a cité "les données favorables et l'augmentation des tests" pour justifier sa décision, selon lui "approuvée par nos professionnels de la santé", alors que l'Etat compte près de 21.000 cas positifs au coronavirus et a enregistré plus de 850 décès. Mais même Donald Trump, ardent partisan d'une réouverture au plus vite de l'économie, a dit mercredi être en "désaccord profond" avec le gouverneur, estimant que les commerces concernés ne faisaient pas partie de la première phase du plan préparé par la Maison Blanche pour relancer l'activité de la première puissance mondiale.

7h52 - L 'économie marchande, hors loyers, réduite de 49% e n France

La taille de l'économie marchande en France est réduite de près de moitié (49%) par rapport à la normale depuis le début du confinement si on exclut de son périmètre les loyers,indique ce jeudi matin l'Insee. La totalité du secteur marchand perd 41% et l'ensemble de l'économie française 35%, selon la troisième note de conjoncture publiée depuis fin mars par l'Institut national des statistiques.

La consommation des ménages, principale composante du produit intérieur brut, serait elle «inférieure de 33% à sa normale» relève encore l'Insee. "À l'incertitude sur le scénario sanitaire, qui n'augure pas d'un rebond économique rapide, s'ajoute donc l'incertitude sur le comportement des ménages et des entreprises dans ce contexte inédit", avertit encore l'Insee.