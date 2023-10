Emmanuel Macron se rendra en Israël mardi pour rencontrer Benjamin Netanyahou

Après la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, Emmanuel Macron se rendra mardi en Israël, a annoncé ce dimanche l'Elysée. Il rencontrera notamment le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

La visite du chef de l'Etat français intervient plus de deux semaines après les attaques meurtrières du Hamas palestinien sur le territoire israélien, qui ont fait plus de 1.400 morts, dont 30 ressortissants français. En outre, sept Français sont toujours portés disparus : une jeune femme a le statut d'otage, et « pour les six autres il y a une présomption de prise en otage mais sans certitude », avait indiqué le chef de l'Etat;.

Depuis l'attaque d'Israël par le Hamas le 7 octobre, Emmanuel Macron a exprimé un soutien sans faille aux Israéliens, leur « droit à se défendre », avant d'ajuster progressivement son propos en appelant la riposte israélienne à « épargner » les civils à Gaza et en évoquant la recherche d'une solution pacifique.

