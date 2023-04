Emploi : quels sont les 10 métiers les plus convoités par les entreprises en 2023 ?

L'économie française continue de traverser une forte zone de turbulences. Entre l'inflation et la stagnation de la croissance, le moral des entreprises et celui des ménages continuent de plonger. L'Insee table sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) très légèrement positive au premier semestre. Malgré ce contexte morose, les projets de recrutement des entreprises demeurent à un niveau élevé en 2023, supérieur à trois millions comme en 2022.

Dans une vaste enquête sur les besoins de main d'oeuvre (BMO), Pôle emploi a annoncé que les entreprises veulent massivement recruter cette année dans certains secteurs. « Même s'il y a un ralentissement conjoncturel, le niveau d'offres recensées reste élevé », a déclaré Stéphane Ducatez, directeur adjoint de Pôle emploi lors d'un point presse organisé à Paris le 7 avril. « Sur les contrats durables (CDI ou CDD supérieurs à 6 mois), les embauches ont augmenté de 25% par rapport à 2019. En revanche, les embauches en contrat court ont reculé », a-t-il ajouté. Ces intentions de recrutement génèrent des tensions sur le marché du travail alors que le taux de chômage se stabilise à 7,2% de la population active et pourrait remonter d'après plusieurs instituts de prévision.

Les serveurs de cafés et restaurants, salariés agricoles convoités

Parmi les 10 métiers les plus recherchés en 2023, figurent en premier lieu les serveurs de cafés et de restaurants. Les entreprises interrogées par Pôle emploi ont annoncé plus de 122.000 projets de recrutement en 2023. Après les trois longues années de pandémie, les brasseries et restaurants doivent toujours faire face à des pénuries de main d'oeuvre partout sur le territoire. L'arrivée de la saison estivale avec les flots de touristes sur la côte maritime devrait accentuer la bataille des recrutements entre employeurs.

Sur la seconde marche des métiers les plus convoités, arrivent les métiers agricoles saisonniers dans la viticulture, l'arboriculture, les cueilleurs (121.000 projets de recrutement). Viennent après les employés polyvalents de cuisine et apprentis (109.000), les agents d'entretien de locaux (104.000) et enfin les ouvriers agricoles (91.000).

Les aides à domicile et ouvriers non qualifiés très recherchés

Dans le secteur du tertiaire, les aides à domicile et aides ménagères arrivent en sixième position avec 88.000 projets de recrutements recensés par Pôle emploi. Les aides soignants sont également très convoités (82.000). Dans l'animation socio-culturelle, plus de 88.000 intentions d'embauche sont enregistrées.

Enfin, les ouvriers non qualifiés dans l'emballage (76.000) et les cuisiniers (67.000) arrivent respectivement à la neuvième et dixième marches du classement des 10 métiers les plus recherchés par les entreprises en 2023. Au final, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration tirent les embauches sur le marché du travail hexagonal.

La pénurie de main d'oeuvre, première préoccupation des entreprises

L'enquête phare de Pôle emploi et du Credoc souligne que la pénurie de candidats représente la première préoccupation des entreprises. En effet, 85% des répondants à l'étude évoque ce motif de difficulté en premier lieu. Viennent ensuite le manque d'adéquation entre le profil du candidat et les attentes de l'employeur (79%), les conditions de travail (37%) ou encore les moyens financiers (23%).

Au total, les entreprises prévoient une hausse sensible des obstacles pour recruter. Tous les métiers sont concernés par les difficultés de recrutement a souligné Stéphane Ducatez, directeur du réseau à Pôle emploi. Autant dire que la concurrence entre les employeurs promet d'être féroce sur le marché du travail tricolore.

