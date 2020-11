Extraterritorialité : "Il faut mettre en place un rapport de force avec les Etats-Unis" (Raphaël Gauvain, député)

Le département de la justice américain (DoJ) a infligé 14 milliards d'euros d'amendes aux entreprises françaises sur les dix dernières années pour avoir enfreint les lois extraterritoriales américaines (Crédits : Carlo Allegri)

Paris Air Forum. Il en va de la souveraineté juridique et économique de la France : la nécessité d’une stratégie face aux lois extraterritoriales américaines, qui permettent aux autorités d’outre-Atlantique d’engager des actions contre les entreprises françaises et autres, a été au centre d’un débat, organisé par La Tribune au Paris Air Forum. Il a rassemblé Raphaël Gauvain, député de Saône-et-Loire, Nicolas Ravailhe, professeur à l’Ecole de guerre économique, Frédéric Pierucci, fondateur d’Ikarian, et Sophie Scemla, avocate aux Barreaux de Paris et de New York, associée du cabinet Gide Loyrette Nouel, vice-présidente du comité anti-corruption de l’IBA et membre du comité spécial sur les enquêtes internes du Comité National des Barreaux.