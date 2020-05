Guerre des mines : les futurs "pétardages" high-tech de Paris et Londres

C'est une des capacités que la France ne peut absolument pas abandonner. Car la lutte contre les mines marines participe également à la dissuasion nucléaire française en sécurisant le goulet de Brest quand un sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE) quitte discrètement la base de l'Ile Longue. Une capacité qui sert également à "blanchir" les zones à risques pour les besoins d'une opération amphibie ou le passage du groupe aéronaval dans des détroits comme celui de Bab-el-Mandeb entre Djibouti et le Yémen.

Cette menace asymétrique, avec des mines devenant de plus en plus furtives, parfois prenant l'apparence de rochers, oblige actuellement les marines à moderniser leurs systèmes. Car une mine, dont le coût reste dérisoire (entre 5.000 et 10.000 euros) peut occasionner des dégâts désastreux en mer sur un sous-marin ou un porte-avions. Au niveau mondial, la Chine, la Russie l'Iran et la Syrie possèdent de fortes capacités de minage. C'est également une arme "idéale" pour les organisations terroristes.

Un programme franco-britannique

C'est dans ce cadre que la ministre des Armées, Florence Parly, s'est rendue vendredi à Brest pour se faire présenter les avancées du programme SLAMF (Système de lutte anti-mines du futur) piloté par Thales. Ce programme est le fruit d'une coopération franco-britannique initiée dans le cadre des accords de Lancaster House en 2010. La France et la Grande-Bretagne se partagent respectivement 48% et 46% du programme SLAMF, le solde allant à la Suède (Saab). Initialement à bord, BAE Systems, qui n'a pas été à la hauteur des enjeux, a finalement quitté le programme "sans drame", explique-t-on à La Tribune. Thales et ses partenaires industriels développent, en plusieurs phases, des drones de surface et sous-marins destinés à la lutte contre les mines marines.

Surtout, ce programme change complètement la doctrine de la France dans ce domaine, en éloignant à plus de 20 km (12 nautiques) l'homme de la menace, de la détection à la neutralisation, en passant par l'identification, grâce à toute une série de drones, qui vont remplacer les actuels plongeurs démineurs. "C'est un game changer", souligne-t-on au sein du ministère des Armées. D'autant que ces drones sont opérables via des liaisons de communication haut-débit, depuis un bateau mère ou bien depuis la terre à proximité des côtes. Un système de drones peut être transporté par...