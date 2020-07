Face à la crise : la liberté retrouvée post-confinement ?

>> ÉPISODE 1 : Face à la crise : les libertés individuelles en danger

28 AVRIL

OPINION. La pandémie que nous subissons est une crise hors norme. Certains ont utilisé le qualificatif de guerre. Partout, les citoyens ont peur. Nous avons peur pour notre santé, pour celle des autres et de plus en plus nous sommes terrifiés par les conséquences économiques et sociales de cette crise.

La demande numéro un faite aux gouvernants est celle d'une double sécurité, sanitaire et économique.

Pour répondre et nous protéger, souvent au prétexte paternaliste de nous responsabiliser, un peu partout sur la planète, les responsables gouvernementaux et administratifs exigent des outils institutionnels supplémentaires. Pas moins de 84 pays ont ainsi décidé de promulguer des lois d'urgence qui donnent des moyens et surtout des pouvoirs exceptionnels aux gouvernements.

Lire l'intégralité

__

2 MAI

OPINION. Alors même que de nombreuses incertitudes demeurent sur ses conséquences et sur ses séquelles à moyen et long terme, la Grande Crise sanitaire, économique et financière de 2020 semble déjà avoir balayé un nombre inouï de certitudes et précipité le monde dans une ère nouvelle. Par Alexandre Kateb, économiste, maître de conférence à Sciences Po Paris, créateur du site "The Multipolarity Report" (*).

Lire l'intégralité

__

20 MAI

On peut tout lire et repenser à travers la crise du Covid : nos institutions, nos dynamiques économiques, nos politiques écologiques et sociales. On peut y lire aussi des contributions de toutes les sciences, ou presque. On a beaucoup parlé du rôle de certaines applications mathématiques liées à l'intelligence artificielle ou au traçage .

Il y a aussi des sujets moins médiatiques comme la modélisation statistique des dynamiques d'épidémies. Pourquoi cette discipline joue-t-elle aujourd'hui, malgré ses incertitudes, un rôle décisif dans cette crise ?

Lire l'intégralité

__

Pendant le confinement, La Tribune a donné la parole à ses lecteurs. Dirigeants, salariés, créateurs, indépendants se sont exprimés pendant cette crise sanitaire et économique provoquée par le Covid-19, dans un podcast quotidien.

LES LETTRES DU CONFINEMENT

Retrouvez le podcast ici

LES LETTRES DU CONFINEMENT

Retrouvez le podcast ici

__