Face à la crise : la tempête Covid-19 frappe l'aérien (1/3)

(Crédits : dr La Tribune)

SÉRIE D'ÉTÉ - ÉPISODE 1. Des pistes de décollage à l'arrêt. Des couloirs d'aéroports qui, peu à peu, se vident des voyageurs, et des avions par milliers qui disparaissent des radars. Les personnels navigants et autres fonctions supports sont mis en chômage partiel. L'onde de choc se propage à toute la chaîne de l'aérien, avec en première ligne les compagnies nationales qui ne brûlent plus du carburant mais leur trésorerie. #REPLAY.