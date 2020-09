Faire des économies en temps de crise : le casse-tête du gouvernement

Serpent de mer des exercices budgétaires, le gouvernement entend poursuivre la réduction des niches fiscales. (Crédits : Reuters)

Réformes de l'assurance-chômage et de l'APL, réduction des effectifs de la fonction publique... Un certain nombre d'économies programmées avant la crise engendrée par la pandémie de coronavirus devront être recalculées et les finances publiques, tenues.