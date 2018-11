"Gilets jaunes" : Macron annoncera un nouveau cap pour rendre la transition écologique "acceptable"

Emmanuel Macron doit annoncer mardi un nouveau cap pour la transition écologique, de nouvelles mesures et des négociations sur tout le territoire pour la rendre "acceptable" et "démocratique", en réponse aux inquiétudes exprimées par les "Gilets jaunes", avait indiqué l'Elysée jeudi soir.

Le président Emmanuel Macron a annoncé qu'il exposerait mardi ses choix en matière d'énergie devant les membres du Conseil national de la transition écologique (CNTE), composé d'élus, de syndicats, d'ONG et d'associations.

Un contre feu à la manifestation samedi des "Gilets jaunes"

Mais en outre, pour répondre aux "Gilets jaunes" comme aux propositions de certains syndicats d'ouvrir des négociations sociales, il va aussi "donner le cap sur la transition écologique" notamment en ce qui concerne la place des énergies fossiles, le pouvoir d'achat, le climat, la santé et la souveraineté, a expliqué la présidence.

"Nous avons reçu le message des citoyens. Il nous invite à aller plus loin. Pour qu'elle ne soit pas socialement inacceptable, il faut que la transition écologique, qui est nécessaire, soit juste, équitable et démocratique. Nous devons donc mobiliser tous ceux qui la rendront acceptable, pour ne laisser personne de côté", ont indiqué les conseillers de l'Elysée, sans vouloir déflorer les annonces de mardi.

"On maintient le cap sur la transition du pays"

"OUI", la taxe carbone sera maintenue "parce que les Français, que ce soient des particuliers ou des entreprises, seraient les premiers à nous reprocher de changer de pied tous les ans", a précisé François de Rugy. "Il faut que la fiscalité soit prévisible".

Mercredi en Conseil des ministres, le président Emmanuel Macron "nous a dit 'on continue, on maintient le cap sur la transition du pays en matière écologique. Et en même temps, nous sommes à l'écoute des Français et donc il faut savoir bouger sur le fait qu'il y a une demande (...) dans le pays, qu'il faut savoir lui répondre, créer de nouveaux cadres'".

"C'est ce que nous allons faire avec des débats qui seront dans les régions, dans les départements, très territorialisés, qui associeront des forces économiques, des forces sociales comme la CFDT qui a demandé à avoir ce débat". "Nous entendons, nous saisissons cette main tendue de la CFDT". "Dans ces moments, c'est l'occasion d'écouter les propositions des uns et autres", a-t-il dit.

Le Premier ministre Édouard Philippe avait écarté dimanche l'idée d'une réunion avec les corps intermédiaires pour construire un "pacte social de la conversion écologique", comme réclamé la veille par le numéro un de la CFDT Laurent Berger, estimant que ce n'est pas ce que "demandent les Gilets jaunes."

"Il ne faut pas rester figé dans la vie politique", a souligné de Rugy. Une des qualités d'Emmanuel Macron, "c'est de savoir faire mouvement".

Interrogé sur les critiques de son prédécesseur Nicolas Hulot, qui a estimé jeudi sur France 2 que la crise des "Gilets jaunes" était "évitable", François de Rugy a trouvé que c'était "un peu facile" de dire cela "alors que l'on sait très bien que tout cela est né de la hausse du prix du pétrole sur les marchés mondiaux, que personne ne peut prévoir".

Les "Gilets jaunes" ont besoin de réponses concrètes

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a estimé vendredi matin, en réaction au mouvement des "Gilets jaunes", qu'"on a besoin de réponses concrètes" et que "notre société a besoin d'apaisement et de dialogue constructif".

"Je crois que c'est compatible de lutter contre la fin du monde et contre les fins de mois difficiles", a déclaré M. Berger sur RMC/BFMTV.

"Je souhaite qu'il y ait des associations environnementales, les organisations syndicales, les organisations patronales, des élus de la République, des élus locaux, des représentants pourquoi pas des +gilets jaunes+, mais aussi des associations qui sont investies sur le terrain social, sociétal, comme la lutte contre les exclusions, la consommation, etc.", a détaillé Berger.

La colère qui s'exprime "est légitime, on peut (la) comprendre" et "on peut faire du mieux pour tout le monde avec une transition écologique et de la justice sociale", a-t-il jugé. "La lutte pour l'humanité, c'est la transition écologique", mais "nous avons aussi à nous préoccuper des fractures sociales et des fractures territoriales", a-t-il souligné.

"Maintenant, on a besoin de réponses concrètes et ça se fera avec les acteurs", avec "tous les acteurs même s'ils sont en contradiction les uns avec les autres", a considéré Berger.

Il faudra "regarder en termes de pouvoir d'achat, de mobilité, d'investissement dans la transition écologique, d'emploi, de services publics, ce qu'on fait face au malaise, à la colère qui s'expriment aujourd'hui", a-t-il expliqué, en plaidant pour des concertations dans les régions "pas pour parler simplement, mais pour trouver des solutions".

Ce qui se passe avec les "Gilets jaunes", c'est l'illustration de fractures sociales profondes dans notre pays" et de "fractures territoriales" avec "des citoyens, des travailleurs qui ont le sentiment d'être abandonnés par les services publics", a-t-il noté.

Le responsable de la CFDT a souhaité que "des solutions" soient trouvées "en termes de mobilité", de "développement du transport propre", de "mesures pour la rénovation thermique des logements", de "mesures d'accompagnement des personnes dans la conversion écologique", comme "des prêts plus favorables" pour "changer une chaudière ou un véhicule".

(avec agences)