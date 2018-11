Gilets Jaunes : violences sur les Champs-Elysées

[Article mis à jour à 15h35]

Ils voulaient la Concorde, on leur a accordé le Champ-de-Mars, mais ils ont préféré les Champs-Elysées. Plusieurs milliers de "Gilets jaunes" ont entamé ce samedi 24 novembre un rassemblement sous tension à Paris, émaillé de violences sur l'avenue des Champs-Elysées pour cet "Acte 2" du mouvement de contestation contre la hausse du prix des carburants.

"A peu près 8.000 personnes en tout seraient mobilisées dont 5.000 sur les Champs-Elysées", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lors d'un point presse. "Sur Paris on voit une évolution, à l'appel de Marine Le Pen qui avait invité les manifestants a venir sur les Champs-Elysées", a-t-il poursuivi.

Neuf personnes ont été interpellées, essentiellement pour des jets de projectiles, a annoncé la préfecture de police. Le plus important rassemblement, place de l'Etoile, a convergé vers le bas des Champs-Elysées, au niveau du Rond-point des Champs-Elysées où des violences ont éclaté. Une remorque incendiée a explosé sur les "Champs" sans faire de blessé.

"Séditieux d'ultradroite"

Les manifestants sur l'avenue des Champs-Elysées ont été repoussés par des canons à eau et des gaz lacrymogènes, alors qu'ils tentaient de braver les barrages pour rejoindre la place de la Concorde.

Pour certains masqués et vêtus de noir, des manifestants ont descellé des pavés pour s'en servir de projectile sur les forces de l'ordre, d'autres ont enlevé du mobilier urbain (jardinières, grilles, barrières mais aussi des chaises des bars et restaurants) pour monter des barricades.

La préfecture a fait état de "groupes à risque", tandis que Christophe Castaner a condamné la violence des "séditieux" d'ultradroite ayant intégré selon lui le mouvement des "Gilets jaunes" à l'appel de la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Des "accusations indignes" a réagi cette dernière.

"Aujourd'hui, l'ultradroite s'est mobilisée et est en train de vouloir dresser des barricades sur les Champs-Elysées", a affirmé le ministre de l'Intérieur. "Au fond, les séditieux ont répondu à l'appel notamment de Marine Le Pen et veulent s'en prendre aux institutions, comme ils veulent s'en prendre aux parlementaires".

Moindre mobilisation

Quelque 3.000 membres des forces de l'ordre, notamment des unités mobiles, sont mobilisés samedi à Paris et les communes limitrophes pour ce seul événement. La tour Eiffel, bordée par le jardin du Champ-de-Mars où a été officiellement autorisée la manifestation des "Gilets jaunes", est exceptionnellement fermée au public.

"Ce que nous constatons, c'est à la fois un fort affaiblissement de la mobilisation au niveau national, il y avait à 11 heures 23.000 personnes qui étaient mobilisées dans différents lieux au niveau national, contre 124.000 à la même heure la semaine dernière", a déclaré Christophe Castaner.

A midi, 43.395 "Gilets jaunes" en colère étaient présents dans quelque 948 actions et 516 blocages dans toute la France, hors Paris, selon une source proche d'un syndicat de la police citée par Reuters. Samedi dernier, 300.000 personnes avaient défilé dans toute la France sur l'ensemble de la journée.

En province, plusieurs actions ont touché le réseau routier samedi matin. A La Gravelle, près de Laval (Mayenne), une trentaine d'entre eux assuraient une opération péage gratuit et ont démonté les barrières dans le sens Paris-Bretagne. La préfecture du Vaucluse, où les entrées et sorties sur l'autoroute A7 étaient bloquées à Bollène, Orange et Avignon, a déploré "un nombre croissant d'incidents (altercations entre automobilistes et manifestants, dégradation de matériels)" dans un communiqué.

L'Elysée a fait savoir vendredi qu'Emmanuel Macron préciserait mardi le cap et la méthode pour mener à bien une transition écologique "équitable et juste" et faire que "personne ne soit laissé sur le bord de la route".