La startup bretonne EHM veut convertir les camions à l'hydrogène vert

La jeune société brestoise EHM finalise une levée de fonds pour mettre en route son projet de rétrofit à hydrogène vert pour les camions, cars et bateaux de plus de cinq ans. Son modèle de moteur non polluant s’appuie aussi sur la fabrication massive d’hydrogène. Un premier pilote de moteur sera testé sur camions d’ici à 2023, avant une mise sur le marché en 2025.