La Bretagne veut monter en puissance sur l'hydrogène

La Bretagne, nouvel eldorado de l'hydrogène vert ? Ces derniers jours plusieurs partenariats ont été dévoilés, portés par une idée commune : accélérer l'industrialisation et la commercialisation des solutions à hydrogène "Made in Bretagne".

C'est par exemple l'ambition d'EODev, filiale à 100 % d'Energy Observer, le premier navire à hydrogène décarboné mis au point à Saint-Malo et embarqué depuis 2017 dans un tour du monde. La jeune pousse créée en 2019 à partir des travaux de recherche et développement effectués à bord d'Energy Observer, développe des produits et solutions fondées sur l'utilisation intelligente de mix énergétiques alliant différentes sources d'énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien) avec l'hydrogène comme moyen de stockage.

Après un premier tour d'amorçage réalisé en 2019 et la signature de plusieurs partenariats industriels (Engie, Chereau véhicules frigorifiques, CMA CGM, CNES, Toyota) pour concevoir des prototypes, EODev vient d'annoncer une première levée de fonds de 20 millions d'euros. Le financement provient des partenaires historiques d'Energy Observer tels que les groupes Accor et Thélem...