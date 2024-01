Inflation : le Haut Conseil de la Famille propose de revaloriser les prestations sociales pour certains

Les couples avec trois enfants, et plus, ont supporté une inflation en moyenne de 0,70 point plus élevée qu'une personne seule en avril 2023. Partant de ce constat, dans un rapport présenté ce jeudi, le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge (HCFEA) -instance instaurée depuis 2016 auprès du Premier ministre - propose de soutenir le pouvoir d'achat des ménages avec enfants. La piste avancée ? Indexer automatiquement les prestations sociales et familiales lorsque l'inflation dépasse 2%.

Lire aussiL'inflation continue de plomber le pouvoir d'achat des salariés français, s'alarment les économistes

Des pertes de pouvoir d'achat jusqu'à 4%

Dans les faits, les aides les plus coûteuses - indemnité inflation, chèque énergie - ont peu aidé les familles. Elles ne prenaient pas en compte le nombre d'enfants, pointe cette instance. La mesure la plus efficace, à ses yeux : la revalorisation des prestations sociales et familiales. Or, souligne le HCFEA, elles sont indexées avec retard, au 1er avril de chaque année sur les chiffres de l'inflation de l'année précédente. Et pourtant, les familles ont subi le choc d'inflation, en touchant des prestations dont le pouvoir d'achat avait baissé de plus de 4% entre 2021 et 2023.

Lire aussiTarifs réglementés de l'électricité : ce que propose la CRE au 1er février

Outre la révision de la règle d'indexation sur l'inflation, sur le modèle du Smic, le HCFEA propose aussi un « versement exceptionnel » pour « compenser les pertes cumulées de pouvoir d'achat ». Si tous les ménages sont affectés, l'exposition à l'inflation augmente en effet avec le nombre d'enfants, relève l'instance.

Ainsi, entre avril 2022 et avril 2023, le prix du panier de biens et services des familles monoparentales avec un enfant a augmenté en moyenne de 120 euros par mois, celui des couples avec un enfant de 195 euros et celui des couples avec deux enfants ou plus de 225 euros.

« La hausse des produits alimentaires a particulièrement touché les familles ayant des bouches à nourrir. Les aliments que les familles avec enfants consomment (lait, chocolat, pain...) ont connu une hausse particulièrement forte », appuie Hélène Périvier, vice-présidente du HCFEA.

L'Insee anticipe une inflation à 2,6% sur un an

Les ménages avec enfants déclarent plus fréquemment (76%, contre 62% des ménages sans enfant) avoir modifié leurs habitudes de consommation pour faire des économies. Des pistes qui font écho aux dernières prévisions publiées mi-décembre 2023 par l'Insee. L'institut anticipe une inflation à 2,6% sur un an en juin prochain, contre 3,7% fin 2023 et autour de 6% début 2023.

Après un sommet à presque 16% au printemps, l'inflation des prix alimentaires marquerait nettement le pas, à 1,9%. Par ailleurs, les prix de l'électricité vont probablement augmenter en février.

Une légère hausse des dossiers de surendettement en 2023

Malgré tout, le nombre de dossiers de surendettement a été divisé par deux en dix ans en France. Une chute qui s'explique notamment par de meilleurs dispositifs pour aider les ménages avant qu'il ne soit trop tard. Une hausse est toutefois à prévoir en 2023, puisque l'institution recensait déjà, selon des données provisoires, 112.087 dossiers de surendettement sur les onze premiers mois de l'année. Pour le seul mois de novembre, la Banque de France comptabilise 10.618 dépôts, en augmentation de 18% par rapport à la même période en 2022. La hausse reste « modérée » et « très en dessous des 143.000 dossiers déposés en 2019. »

La Banque de France reste « très attentive aux signaux de difficultés financières des ménages », assure de son côté Mark Béguery, directeur des particuliers à la Banque de France. Il est en effet difficile d'évaluer le nombre de personnes renonçant à déposer un dossier de surendettement, parce qu'ils méconnaissent la procédure mais aussi par « honte » ou par « peur ».

(Avec AFP)