L'économie française se contracte déjà en ce début d'année 2021

Le bout du tunnel n'est pas pour demain. Après une très légère hausse du climat des affaires (+1 point), l'indice flash composite publié par le cabinet Markit ce vendredi 22 janvier a reculé à 47 en janvier contre 49,5 en décembre. L'activité du secteur privé est en recul lorsque cet indicateur se situe en deçà de 50 et marque une expansion au dessus de ce seuil. Le durcissement des mesures de confinement depuis quelques semaines avec la généralisation du couvre feu à l'ensemble des départements, la multiplication des variants et les problèmes à répétition sur la chaîne de logistique des vaccins ont douché les espoirs d'une reprise rapide. L'arrivée du vaccin avait laissé entrevoir une sortie de crise mais la persistance du virus et les hospitalisations toujours élevées obligent l'exécutif à renforcer ces mesures pour endiguer la propagation de cette maladie virulente. « Les perspectives 2021 vont dépendre de l'évolution de la crise sanitaire. La particularité de cette récession est qu'elle n'est pas endogène à l'économie. La crise financière de 2008-2009 était une crise endogène à l'économie. Prévoir la sortie de crise, c'est prévoir la sortie de crise sanitaire » a...