L'inflation toujours à son plus haut en juillet, confirme l'Insee

Les prix n'en finissent plus de grimper. En juillet, encore, l'inflation s'est accélérée atteignant 6,1% sur un an, contre 5,8% en juin, selon l'estimation définitive de l'Insee publiée ce vendredi.

Comme depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, ce sont les prix de l'énergie qui continuent de peser sur l'inflation, même si leur hausse est moins forte que ces derniers mois. Les prix du pétrole ont un peu reflué ces dernières semaines du fait notamment de craintes sur l'activité économique en Chine. Résultat, les prix de l'énergie ont cru de 28,5% sur un an en juillet après une hausse de 33,1% le mois précédent.

En revanche, l'Insee relève une accélération des prix des services, de l'alimentation, et des produits manufacturés. Ainsi, les prix de l'alimentation ont connu une hausse de 6,8% après 5,8% le mois dernier. De même, les prix des services ont augmenté de 3,9% en juillet par rapport à la même période de 2021, contre 3,3% le mois précédent. De manière générale, sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,3%, après +0,7% en juin. L'indice des prix à la consommation harmonisé, qui sert de base aux comparaisons européennes, a augmenté de 6,8% sur un an après 6,5% en juin.

L'inflation ralentit aux Etats-Unis

Si la France ne connaît pas de pause dans la hausse des prix, aux Etats-Unis, les derniers chiffres de l'inflation ont montré un ralentissement. L'indice des prix à la consommation (CPI) a, en effet, stagné le mois dernier après une hausse de 1,3% en juin par rapport à mai, a annoncé ce mercredi le département du Travail. Sur un an, il affiche un bond de 8,5%, après +9,1% le mois précédent.

Si ces résultats peuvent laisser imaginer que l'inflation américaine a atteint son pic, la Réserve fédérale se montre prudente, expliquant qu'un ralentissement de l'indice CPI sur plusieurs mois serait nécessaire avant qu'elle ne mette fin au resserrement agressif de sa politique monétaire.

« Avec un indice CPI à 8,5% et une inflation de base à 5,9%, ce n'est pas encore la baisse significative que la Fed recherche. Mais c'est un début et nous nous attendons à voir des signes plus importants de réduction des pressions sur les prix au cours des prochains mois », a déclaré Paul Ashworth, économiste en chef chez Capital Economics.