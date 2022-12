La consommation d'électricité continue de chuter en France, éloignant le risque de coupures jusqu'à la mi-janvier

On consomme toujours moins d'électricité en France. La semaine dernière, selon RTE, la baisse était de 7,4% par rapport à la moyenne des années 2014-2019. Ce chiffre est diffusé après retraitement des effets calendaires et météorologiques : il s'agit donc de la consommation qui aurait eu lieu si les températures avaient été alignées sur les températures normales pour la période. Sur les quatre dernières semaines, la baisse structurelle moyenne atteint 8,7%.

Le rythme de baisse a toutefois ralenti la semaine dernière (-7,4% contre -8,1% celle d'avant), selon un calcul « excluant les années aux configurations calendaires trop différentes » -, la position du jour de Noël conditionne la consommation de la semaine entière. RTE explique ce ralentissement de la baisse par une diminution du potentiel d'économies supplémentaires d'énergie pour les particuliers et les entreprises du secteur tertiaire, le radoucissement des températures ayant diminué la consommation d'électricité liée au chauffage. La semaine passée, les températures « se sont situées significativement au-dessus des normales de saison, avec un écart positif atteignant 8,2°C le vendredi 23 décembre ».

Jusqu'ici, tout va bien

La France ne devrait pas connaître de coupures d'électricité ciblées jusqu'à la mi-janvier, a confirmé mercredi sur France Inter Emmanuelle Wargon, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) : « jusqu'au 15 janvier, on sait qu'on n'aura pas de difficulté, il est encore un petit peu tôt pour dire ce qu'il va se passer dans le cœur de l'hiver, mais l'effort de sobriété des Français, combiné à la remise en service progressive des réacteurs nucléaires et l'absence de longs épisodes de froid très intenses jusqu'ici, font qu'on est plutôt pas trop mal. »

« Sur les quatre derniers mois, on a -9% de consommation d'électricité, c'est vrai pour les entreprises y compris les industriels et c'est vrai pour les ménages », a-t-elle précisé. « Maintenant on sait qu'en fait on a besoin de beaucoup plus d'électricité en 2050 pour être au rendez-vous de la décarbonation, de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique (...). Il faut plus de nucléaire et plus de renouvelables. C'est vraiment ça le changement », a-t-elle ajouté

Par ailleurs, la consommation d'électricité liée à l'éclairage public a enregistré une baisse « historique » de 20% durant la première quinzaine de décembre entre minuit et 04h00, a indiqué mardi le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis. Selon Enedis, l'éclairage public est responsable de plus de 40% de la consommation d'électricité annuelle des communes françaises, « avec 11 millions de points lumineux sur l'ensemble du pays, soit une puissance appelée de 1.300 mégawatts ».

(avec AFP)