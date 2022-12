La France a économisé de l’électricité en décembre grâce à une meilleure gestion de l’éclairage public

Après le port du col roulé, les Français vont vivre avec moins d'éclairages dans leurs rues. Ce mardi, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis a indiqué que la consommation d'électricité liée à l'éclairage public est en baisse record ce mois-ci. « Au cours des 15 premiers jours de décembre 2022, Enedis constate une baisse historique de 20% de la consommation de l'éclairage public », a déclaré la firme dans un communiqué. Il s'agit d'une « baisse significative, la plus importante enregistrée » par le gestionnaire. Cette économie d'électricité a été constatée en « coeur de nuit », entre minuit et 04h00 du matin, par rapport à la même période en 2021.

Selon Enedis, l'éclairage public est responsable de plus de 40% de la consommation d'électricité annuelle des communes françaises, « avec 11 millions de points lumineux sur l'ensemble du pays, soit une puissance appelée de 1.300 mégawatts ». Fin novembre, le gouvernement avait annoncé adresser aux préfets une circulaire pour anticiper et préparer leurs départements à d'éventuelles coupures programmées de l'électricité, qui pourraient concerner 60% de la population mais aucun site critique ou client prioritaire.

Dans le parc privé aussi, des économies sont constatées. C'est par exemple le cas de la tour Coeur Défense, dans le centre d'affaires francilien, qui a réduit de près de 40% sa consommation d'électricité entre octobre 2021 et octobre 2022 en installant des capteurs qui régulent la lumière, le chauffage et l'air dans la tour. « L'efficacité énergétique, ça fait trois ou quatre ans qu'on en parle », explique Ludovic Levavasseur, le directeur technique de cette tour qui est la plus grande de la Défense.

Autant de bonnes nouvelles qui pourraient permettre à l'Etat d'atteindre les objectifs de son plan de sobriété, présenté le 6 octobre, qui prévoit une réduction de la consommation d'énergie de 10% sur les deux prochaines années en France par rapport à 2019, et de 40% d'ici à 2050.

Hausse de la consommation de gaz

Si la consommation d'électricité va dans le bon sens, celle du gaz est à rebours de nos objectifs. La France n'a jamais autant consommé de gaz pour sa production d'électricité. « Cet été, ces centrales ont tourné en permanence, ce qui normalement n'est jamais le cas, mais s'explique parce que nous avions une défaillance du parc nucléaire et des barrages à sec, et donc des capacités de production hydrauliques pratiquement à zéro, d'où cette année, un record de production d'électricité par le gaz », précise-t-on également chez GRDF.

En France, douze centrales sont alimentées au gaz pour produire de l'électricité, appelées aussi « cycle combiné gaz », a rappelé la directrice générale de GRDF, Laurence Poirier-Dietz, devant l'association des journalistes économiques et financiers (Ajef). Celles-ci tournent donc à plein régime depuis le début de l'année : « 58 TWh ont déjà été utilisés à mi-décembre et on finira l'année entre 60 et 65 TWh, c'est vraiment un record historique », a détaillé la responsable de GRDF en référence à la quantité de gaz consommée dans ces centrales et qui s'exprime en térawattheures. En 2021, la part du gaz consommé en France pour produire de l'électricité était d'environ 7% et cette année, cela devrait monter à 15%, calcule-t-elle. Le dernier record remontait à 2017 avec 54 TWh de gaz brûlés pour produire de l'électricité.

Une consommation qui devrait diminuer ces prochains mois en fonction de « la capacité du parc nucléaire à revenir à la normale », a souligné Laurence Poirier-Dietz. EDF a dû arrêter en 2022 parfois plus de la moitié de ses réacteurs nucléaires pour des maintenances programmées et pour des réparations complexes pour la sûreté des sites en raison d'un phénomène de « corrosion sous contrainte » décelé à partir de fin 2021, sur des conduites de refroidissement du combustible nucléaire en cas d'accident.

Le Président va plancher sur la question de l'électricité pendant ses vacances

La question de l'électricité en France était donc au menu du repas de Noël pour Emmanuel Macron qui passe quelques jours au Fort de Brégançon. Ses équipes ont en effet expliqué que le chef de l'Etat « suit les dossiers et prépare la rentrée (...) Brégançon, tout comme l'Elysée, est un lieu de travail et de gestion des crises. » L'Elysée n'a pas précisé où Emmanuel Macron avait passé le week-end de Noël, ni quand il est arrivé à Bormes-les-Mimosas, la commune du Var où se trouve la célèbre forteresse. Le chef de l'Etat devrait être de retour à Paris d'ici à samedi, pour les traditionnels vœux télévisés aux Français, au cours desquels il pourrait aborder les chantiers de l'année à venir, à commencer par la réforme hautement sensible des retraites, dont le gouvernement doit dévoiler le contenu le 10 janvier.

(Avec AFP)