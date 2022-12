France : le gaz est de plus en plus utilisé par les producteurs d’électricité mais de moins en moins par les ménages

Au pays du nucléaire, le gaz ne cesse d'être utilisé pour produire de l'électricité. Les producteurs français d'électricité n'ont jamais, en effet, autant consommé de gaz. Il compense des défaillances du parc nucléaire et hydraulique. GRDF, principal distributeur de gaz naturel en France, parle d'une année 2022 « record ». En France, douze centrales sont alimentées au gaz pour produire de l'électricité, appelées aussi « cycle combiné gaz ». Celles-ci tournent à plein régime depuis le début de l'année : « 58 TWh ont déjà été utilisés à mi-décembre et on finira l'année entre 60 et 65 TWh, c'est vraiment un record historique », détaille Laurence Poirier-Dietz, diretrice générale de GRDF, en référence à la quantité de gaz consommée dans ces centrales et qui s'exprime en térawattheures.

Lire aussiNucléaire : comment EDF cherche à sécuriser le retour à la normale en 2024

Le dernier record remontait à 2017 avec 54 TWh de gaz qui avait été brûlés pour produire de l'électricité. « Cet été, ces centrales ont tourné en permanence, ce qui normalement n'est jamais le cas mais s'explique parce que nous avions une défaillance du parc nucléaire et des barrages à sec, et donc des capacités de production hydrauliques pratiquement à zéro, d'où cette année, un record de production d'électricité par le gaz ».

Pour la suite, tout va dépendre d'EDF et de « la capacité du parc nucléaire à revenir à la normale ». En 2021, la part du gaz consommé en France pour produire de l'électricité était d'environ 7% et cette année, cela devrait monter à 15%.

Les clients particuliers se chauffent de moins en moins au gaz

En revanche, l'utilisation du gaz par les ménages diminue. Si, depuis les années 2000, GRDF, observe une diminution récurrente de l'usage du gaz pour la cuisson, notamment dans les immeubles et les grandes villes, c'est la première année « depuis longtemps » qu'il constate un « recul du nombre de clients chauffage ».

GRDF, qui évoque un solde encore provisoire de 30.000 clients chauffage en moins, a enregistré « une petite accélération des gens qui abandonnent et un coup de frein sur les nouveaux » raccordements, notamment de la part de clients chauffés au fioul qui sont devenus plus attentistes et qui bénéficient aussi de moins d'aides à la conversion. « Ce que nous disent les plombiers chauffagistes, c'est qu'ils voient beaucoup de clients un peu perdus, qui ne savent plus ce qu'il faut faire, et qui sont restés en attente », éclaire Laurence Poirier-Dietz. « On avait une dynamique très importante l'an dernier de clients quittant le fioul, ça s'est arrêté ».

La France compte encore 3 millions de clients chauffés au fioul, dont un million près des réseaux de gaz et susceptibles de se raccorder quand la chaudière arrive en bout de course, ou qu'ils rénovent leur logement. Selon GRDF, « les gens sont un peu inquiets pour les prix, pour l'approvisionnement et un peu aussi pour l'image puisqu'ils ont entendu dire que le gaz finançait la guerre en Ukraine, ce qui est une vision fausse et caricaturale. Il y a aussi l'inflation qui fait que les gens ne sont pas en capacité d'investir rapidement. Il faut vraiment que la chaudière claque, pour que la décision se prenne ».

Laurence Poirier-Dietz insiste : « Ce serait une erreur majeure de sortir tout le chauffage au gaz des bâtiments car cela augmenterait les besoins en électricité, notamment au moment des pointes. A l'horizon 2030, autrement dit après-demain, 20% de notre consommation de gaz française pourrait être produite en France par du gaz vert. C'est plus que ce qui venait de Russie ». Plus de 500 méthaniseurs injectant du gaz dans le réseau sont maintenant raccordés. Ce sont des sites de production de biométhane utilisant des déchets organiques issus de l'agriculture, des boues de stations d'épuration ou de biodéchets des ménages.