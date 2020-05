La crise du Covid-19 accouchera-t-elle d'une génération sacrifiée ?

Selon la ministre du Travail Muriel Pénicaud, l'accent mis sur l'apprentissage pourrait permettre de diminuer les effets de la crise. (Crédits : Reuters)

Les jeunes non-diplômés pourraient être les plus touchés par les conséquences de la crise sanitaire. L'une des pistes de réflexion avancées par la ministre du Travail Muriel Pénicaud consiste à investir davantage dans l'apprentissage. Mais pour Florence Lefresne, directrice du Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Cereq), "les entreprises recrutent des apprentis parce qu'elles voient leur intérêt de former des jeunes lorsque leurs carnets de commandes sont pleins." Qu'en sera-t-il s'ils sont vides?