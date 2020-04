Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi a explosé avec la pandémie

Les premiers chiffres de Pôle emploi pour le premier trimestre traduisent les ravages de la pandémie. Selon le dernier décompte de l'opérateur public publié ce lundi 27 avril, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A a explosé au cours du mois de mars (246.100 ; +7,1%). Il s'établit désormais à 3,73 millions. "Il s'agit de la hausse mensuelle la plus forte observée depuis janvier 1996, date à laquelle débute le suivi statistique actuel des demandeurs d'emploi", expliquent les statisticiens du ministère du Travail (Dares). Même durant la crise financière de 2008/2009, le nombre d'inscriptions était beaucoup plus réduit. Au plus fort de la récession, la hausse la plus importante a été enregistrée en mars 2009 (+77.300).

"Cette hausse, historique, s'explique par le fait que les personnes qui étaient au chômage en février le sont toujours en mars : chaque mois, ce sont environ 550.000 personnes qui entrent et 550 000 personnes qui sortent de Pôle emploi. Or, en raison de la crise sanitaire et du confinement, on constate une forte baisse des sorties de Pôle emploi ce mois-ci (-29 % soit près de 170.000 personnes). Le chômage augmente donc parce que les entreprises,...