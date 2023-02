La FDJ épinglée pour ses campagnes qui banalisent la pratique du jeu

L'autorité nationale des jeux (ANJ) a rejeté la stratégie promotionnelle de la Française des jeux (FDJ), qui, constate-t-elle, a prévu tout au long de l'année, un nombre « très important » de campagnes entretenant une exposition publicitaire « importante et continue » des publics, dont les mineurs et les personnes vulnérables. Posent notamment difficulté le recours à l'influence, la mise en avant des jackpots ou encore des « slogans accrocheurs ».

Lire aussiParis en ligne : pourquoi la FDJ veut racheter ZEturf

L'autorité de régulation, qui approuve chaque année les stratégies promotionnelles des entreprises actives dans le secteur des jeux d'argent pointe également une part « significative » de sa stratégie axée sur « la contribution sociétale du groupe », qui pourrait finalement créer un « lien direct entre la consommation » des jeux et une cause d'intérêt général, et in fine « banaliser ou généraliser la pratique du jeu ».

L'ANJ n'a rejeté que la stratégie promotionnelle de la FDJ, et approuvé 18 autres. En 2022, l'autorité avait déjà formulé des réserves quant à la stratégie du groupe, réserves auxquelles le mastodonte des jeux d'argent n'a « que partiellement répondu ».

Les promotions doivent « informer » et non « stimuler »

Héritière de la loterie nationale, la FDJ en a conservé le monopole, statut lui imposant un cadre juridique « exigeant », impliquant que sa politique promotionnelle « demeure mesurée et limitée », rappelle l'ANJ. Ces promotions doivent donc « avant tout consister à informer leurs clients potentiels » de l'existence de l'offre, mais pas à les « stimuler activement » et encourager la pratique de jeu, explique le régulateur.

Dans les prochains mois, l'ANJ pourrait proposer des « mesures complémentaires » aux pouvoirs publics « pour renforcer l'encadrement de la publicité » pour les jeux d'argent. La présence en continu de campagnes est l'un des points de vigilance commun aux opérateurs de jeux d'argent pointés par l'ANJ, car elles « tendent à inscrire le jeu d'argent dans le quotidien des Français », comme un produit de consommation courante. L'opérateur dispose désormais d'un délai maximal d'un mois pour déposer une nouvelle demande d'approbation de sa stratégie promotionnelle.

20,6 milliards d'euros de mises en 2022, un montant en hausse de 8,7% La Française des jeux a engrangé 20,6 milliards d'euros de mises en 2022, un montant en hausse de 8,7% sur un an grâce à une « croissance significative » de la loterie notamment, et elle a réitéré ses objectifs pour l'année en cours. Le chiffre d'affaires ressort en progression de 9,1% à 2,46 milliards d'euros, légèrement meilleur que prévu. La PDG Stéphane Pallez s'est félicitée d'une « année de très bons résultats » dus à une « croissance significative » de l'activité dans les 30.000 points de vente du réseau FDJ et « une poursuite de la dynamique du digital ». Pour 2023, le groupe table sur une progression des mises en ligne de 20%, un peu supérieure à celle de cette année (+16%), une hausse de son chiffre d'affaires de « 4 à 5% » et une marge brute d'exploitation courante stable à « environ 24% » - car le groupe devra absorber une hausse de ses coûts (prix du transport, du papier) liée à la montée de l'inflation.

(Avec AFP)