« La loi Pacte ? Un fourre-tout » (Patrick Martin, président délégué du Medef)

Voilà bientôt un an que Patrick Martin exerce la présidence déléguée du Medef, aux côtés de Geoffroy Roux de Bézieux. Pendant la campagne, l'ancien patron du Medef Auvergne Rhône-Alpes, promettait de réformer en profondeur une organisation patronale encalminée et au leadership « durement éprouvé ». L'heure est donc à un premier bilan pour le PDG du groupe Martin Belaysoud, également en première ligne pour juger - sans détour et sévèrement - l'action du chef de l'État et celle du gouvernement

LA TRIBUNE - Un an de tandem avec Geoffroy Roux de Bézieux au Medef. Quelle conquête et quelle insatisfaction particulières retenez-vous de cette première année de mandat ?

PATRICK MARTIN - Nous nous sommes accordés sur un sujet qui, à notre arrivée, faisait polémique en interne : la raison d'être et l'objet social du Medef. Après la publication du rapport Senard-Notat [intitulé « Entreprise et intérêt général », ndlr], des tensions sont apparues, auxquelles Geoffroy et moi avons mis fin en décidant un virage clair : nous ne pouvons pas aller contre le sens de l'histoire ; cette aspiration est celle des parties prenantes ; enfin, il est de l'intérêt de nos adhérents et du Medef lui-même...