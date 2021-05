La menace d'une vague de faillites est-elle exagérée ?

Alors que les alertes sur le risque d'une vague de faillites se multiplient, le gouverneur de la Banque de France estime de son côté qu'il ne faut pas exagérer la menace.

Pas plus tard que la semaine dernière, la Banque centrale européenne (BCE) prévenait : « la menace d'une vague d'insolvabilité est grande », si les Etats n'opèrent pas un « soutien accru » pour leur solvabilité. Depuis l'éclatement de la première vague en 2020, la réponse massive et rapide des États de la zone euro a consisté à soulager les problèmes de liquidité des entreprises. Des moratoires sur la dette, des garanties sur les prêts et prêts publics ont été accordés. Or, le surendettement résultant de ces mesures « augmente le risque d'une vague majeure d'insolvabilité », avertissait la BCE le 28 avril.

Ne pas exagérer la menace

François Villeroy de Galhau voit de son côté la situation d'un autre œil, rappelant que la trésorerie des entreprises n'était pas particulièrement inquiétante actuellement.

« Il faut éviter d'exagérer les alarmes » même si « la prudence s'impose en la matière », a affirmé le gouverneur lors d'un événement organisé par la banque européenne d'investissement (BEI).

Grâce au soutien massif de l'Etat, le nombre de faillites est resté particulièrement bas depuis le début de la crise sanitaire et économique, inférieur d'environ 40% à sa moyenne habituelle.

Le calme avant la tempête ?

Mais les organisations professionnelles et les économistes s'inquiètent de voir une explosion des défaillances une fois que l'Etat commencera à réduire ses aides.

« Sur les dernières semaines, les chiffres 2021 sont logiquement passés au-dessus de cette référence 2020 très basse, mais restent significativement inférieurs à ceux de 2019 », a souligné François Villeroy de Galhau.

Selon les derniers chiffres publiés mi-avril par la Banque de France, le nombre de défaillances d'entreprises en mars dernier a diminué de 40,9% par rapport à mars 2020, contre 42,5% de baisse sur un an en février.

Toutefois, selon le cabinet Altares, qui recense l'ensemble des procédures ouvertes auprès des tribunaux de commerces, 79% des jugements prononcés mènent dorénavant à une liquidation de l'entreprise, soit « un niveau jamais atteint en 20 ans ».

« La situation de trésorerie des entreprises est, selon notre enquête mensuelle, aujourd'hui supérieure à sa moyenne historique dans l'industrie et tend vers celle-ci dans les services », a toutefois affirmé mardi François Villeroy de Galhau.

Ce dernier note aussi que les dispositifs existants comme la Médiation du crédit ou les Comités départementaux d'examen des problèmes de financement des entreprises (Codefi) « n'enregistrent pas aujourd'hui de montée des flux » de dossiers.

