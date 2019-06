Après les Européennes, la popularité de Macron à un niveau inédit depuis 11 mois

C'est une bonne surprise pour l'exécutif. Selon le dernier baromètre BVA réalisé pour La Tribune, RTL et Orange, la popularité d'Emmanuel Macron gagne trois points au mois de juin pour passer de 32% à 35%. À l'inverse, la part d'opinions négatives perd du terrain pour passer de 68% à 65% sur la même période.

Depuis le point bas de novembre 2018 (26%) dans le contexte du début de la crise des "Gilets jaunes", la cote de popularité du chef de l'État a gagné neuf points de réponses positives. La multiplication des annonces en décembre et en avril, et le Grand débat ont permis au locataire de l'Élysée de regagner quelques points dans les enquêtes d'opinion. Le chef de l'État n'avait pas dépassé le seuil des 35% depuis juillet 2018 au moment de la sortie de l'enquête sur l'affaire Benalla.

Le président gagne du terrain chez les seniors

Dans le détail, Emmanuel Macron a gagné de la popularité chez les personnes âgées avec 12 points en plus en un mois, pour s'établir à 48%. Après avoir suscité la colère chez les retraités en 2018, le gouvernement a lâché du lest en réindexant sur l'inflation toutes les pensions de retraite du régime général inférieures à 2.000 euros à partir de l'année prochaine. Pour les pensions supérieures à 2.000 euros, elles devraient être à nouveau revalorisées à partir du premier janvier 2021. L'annonce prochaine des principaux axes de la réforme des retraites pourrait à nouveau assombrir la popularité de l'ancien ministre de l'Économie dans cette catégorie spécifique.

Sur le plan politique, la progression la plus marquée concerne les sympathisants socialistes (+6 points ; 27%). Chez les Républicains, le président de la République gagne deux points à 36%. Du côté de La République en marche, la totalité des sympathisants soutient Emmanuel Macron alors qu'au Rassemblement national, il obtient 91% de mauvaises opinions. Le quadragénaire demeure plus populaire que François Hollande après plus de deux ans de mandat. En revanche, il reste plus impopulaire que Nicolas Sarkozy (45%) ou François Mitterrand (37%).

Le Premier ministre toujours en tête

À Matignon, le Premier ministre retrouve un niveau de popularité inédit depuis octobre 2018 (40%). En un mois, Édouard Philippe gagne quatre points de réponses positives. À l'opposé, la proportion de mauvaises opinions décline de trois points pour passer de 63% à 60% sur les deux derniers mois.

Malgré une remontée d'Emmanuel Macron, le chef du gouvernement reste toujours devant en termes d'opinions positives avec un écart de quatre points. Il conserve ainsi cette position depuis mars 2018. En revanche, il demeure moins populaire que Manuel Valls (48%) et François Fillon (51%) après la même durée d'exercice du pouvoir.

Yannick Jadot en avant

Après le succès de la liste d'Europe Ecologie-les-Verts aux Européennes, la cote d'influence de Yannick Jadot progresse fortement ce mois-ci avec 10 points en plus pour s'établir à 24%. Ce score permet au nouveau député européen de figurer à la 5e place du classement établi par BVA, toujours dominé par l'ancien ministre de la Transition écologique et des solidarités Nicolas Hulot.

Selon l'institut de sondages, « c'est, de loin, le meilleur score de Yannick Jadot depuis qu'il est testé dans notre baromètre ». L'élu progresse de manière significative chez les sympathisants EELV (+14 points ; 54%) mais aussi de manière marquée chez les sympathisants du Parti socialiste (35% ; + 16 points) et chez les personnes proches de partis situés à la gauche du PS (+12 points ; 42%).

EELV domine largement les autres partis

Cette montée en puissance se traduit également dans la popularité du parti écologiste. Il bénéficie désormais d'un socle d'opinions favorables relativement solide (61% ; +13 points), et domine de très loin les autres forces politiques. Ainsi, LREM obtient 34% d'opinions favorables. Arrivent ensuite le MoDem (30%), les Républicains (27%) et la France Insoumise (25%). « Des éléments à surveiller à l'avenir pour comprendre s'il s'agit d'un effet conjoncturel post-Européennes, ce scrutin étant traditionnellement plus favorable à EELV, ou d'un élément structurel préfigurant une progression pérenne d'EELV à l'avenir, dans un contexte de forte prise de conscience des enjeux environnementaux, notamment sur le plan climatique », expliquent les auteurs du baromètre. Le verdissement du discours de l'exécutif pour tenter d'attirer des voix chez les Verts n'a pas encore eu d'effets dans le baromètre BVA.

Jordan Bardella progresse fortement

L'ancienne tête de liste du RN aux élections européennes réalise une progression spectaculaire (18%) chez les sympathisants du parti nationaliste. Le néodéputé arrive ainsi à la troisième marche du podium des personnalités les plus populaires à l'extrême droite. Sur les deux premières marches figurent Marine Le Pen (86%) et Marion Maréchal (64%). Nicolas Dupont-Aignan (36%) et Nicolas Sarkozy (34%) arrivent respectivement en quatrième et cinquième position.

La popularité de Wauquiez s'effondre

À droite, les déboires n'en finissent plus. Ainsi, Laurent Wauquiez, qui a démissionné de son poste de président de parti après le score décevant des Républicains aux élections parlementaires européennes, perd sept points et voit sa cote d'influence s'établir à 11%, son plus bas niveau depuis juin 2017. « Suite à sa démission du parti, il n'apparaît plus comme potentiellement porteur d'avenir et voit sa cote d'influence s'effondrer également chez les sympathisants LR (31% ; -25 points) », ajoute BVA.

Les élections européennes n'ont pas profité au leader de la France insoumise. Les résultats collectés par BVA indiquent que Jean-Luc Mélenchon perd six points chez les sympathisants de gauche pour s'établir à 39%. Le mauvais score réalisé par la liste LFI au scrutin européen a fragilisé l'état-major du parti de gauche radicale déjà ébranlé par de nombreux départs de cadres importants ces derniers mois.

___

EXCLUSIF. Consultez le baromètre politique de juin 2019 réalisé par BVA pour La Tribune-Orange-RTL [28 pages, 3 Mo] en cliquant sur l'image ci-dessous (affichage plein écran) :

--

___

Méthode : enquête réalisée auprès d'un échantillon de Français interrogés par Internet du 19 au 20 juin 2019. Échantillon de 1.003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, profession de la personne de référence du ménage et de la personne interrogée, région et catégorie d'agglomération.