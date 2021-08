La reprise économique creuse le déficit commercial français

Alors que la France amorce une sortie de crise, la reprise économique booste les échanges extérieurs qui se rapprochent de leur niveau d'avant-crise, au premier semestre 2021. Néanmoins, le déficit commercial continue de se creuser, les importations augmentant plus vite que les exportations, selon les chiffres des Douanes.

Sur l'ensemble du premier semestre, le déficit commercial cumulé s'établit à -34,7 milliards d'euros et continue donc de se détériorer (déjà à -32,7 milliards au dernier semestre 2020), pâtissant à la fois de la hausse des coûts dans l'énergie et des difficultés persistantes du secteur aéronautique. Toutefois, les services arrivent à tirer leur épingle du jeu et ont augmenté leur excédent au printemps malgré les difficultés du tourisme.

La crise du Covid-19 continue en effet de frapper les principaux moteurs de la France à l'export. L'Hexagone dispose d'une spécialisation sectorielle centrée sur l'aéronautique et le tourisme, deux secteurs fortement affaiblis par les restrictions sur les voyages. Si la vaccination a permis de rouvrir peu à peu les frontières en Europe, le maintien de certaines restrictions pour limiter la propagation des virus continue de peser.

Les importations tirées par le prix de l'énergie et la reprise

Résultat, au deuxième trimestre, les exportations dans l'aéronautique ont progressé de 24,1% mais restent encore 39% en-dessous de leur niveau moyen de 2019. A l'inverse, les exportations ont dépassé leur niveau du premier semestre 2019 dans la chimie (+4,4%), l'agroalimentaire (+5,1%), le matériel militaire (+34,3%) et la pharmacie (+6,6%).

Au total, les exportations de biens se sont élevées à 240,2 milliards d'euros et les importations à 275 milliards au premier semestre. Pour le mois de juin, les exportations "se maintiennent à 95 % de leur niveau moyen de 2019, comme en mai", selon le communiqué des Douanes.

Le creusement du déficit s'explique par la hausse des prix du pétrole "qui impacte très fortement nos importations en valeur" et par le "rebond de la croissance qui entraîne à la fois un rebond des importations d'intrants pour l'industrie et une hausse des importations de biens manufacturés hors de France", a expliqué le ministre délégué au Commerce extérieur Franck Riester, lors d'un entretien téléphonique avec quelques journalistes.

Apaisement des tensions commerciales

Néanmoins, "un rebond semble s'amorcer début 2021", explique le ministère du Commerce extérieur. Selon Franck Riester, l'environnement mondial est porteur, notamment grâce à un "apaisement des tensions commerciales notamment avec les Etats-Unis", avec des ventes de vin vers ce pays qui ont dépassé leur niveau d'avant-crise au deuxième trimestre, bondissant de 111%.

Les exportations françaises vers la Chine ont quant à elles dépassé de 10,3% leur niveau d'avant-crise.

Malgré cette embellie, "la tendance aujourd'hui serait à une dégradation en 2021 par rapport à 2020" du déficit commercial, qui s'était creusé l'an dernier de 7,3 milliards d'euros à 65,2 milliards, a reconnu le ministre. Le résultat dépendra notamment de la reprise dans l'aéronautique, selon M. Riester qui s'est par ailleurs réjoui de l'existence de 2.000 entreprises exportatrices de plus qu'à la fin de l'année dernière, soit un total de 132.000, le chiffre le plus élevé en 20 ans. Il affiche sa confiance dans la capacité de la France à "accélérer encore cette dynamique" de redressement "après une année de crise hors-normes".

(Avec agences)