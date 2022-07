Le gouvernement veut inciter les Français à réduire leur consommation d'énergie

Alors que les volumes de gaz russes arrivant par gazoduc ne représentent déjà plus aujourd'hui que 25% du niveau d'avant-guerre, l'Etat redoute une coupure totale des approvisionnements de Moscou et prépare les esprits à des mesures de baisse de la consommation d'énergie.

« Nous ne sommes pas assurés que tout se passe bien si les Russes arrêtent leurs livraisons. On peut avoir des tensions sur le gaz cet hiver. Sur l'électricité, si jamais il fait plus froid que l'hiver dernier, il y a également des tensions, c'est pour cela qu'Agnès Pannier-Runacher (ministre de la Transition énergétique, NDLR) a commencé à travailler sur des plans sur la sobriété. Il faut la faire. On travaille sur des plans d'action », a déclaré ce week-end à la presse Elisabeth Borne aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, en rappelant qu'en raison des mécanismes de solidarité, la France devra fournir une petite partie de son gaz à l'Allemagne.

Pour l'heure, le gouvernement a demandé aux fournisseurs de gaz de remplir les stocks à 100% pour l'hiver.

Parc nucléaire sous pression

Cette pénurie de gaz russe intervient alors que le parc nucléaire est sous pression. En raison de l'arrêt de plusieurs réacteurs pour des raisons de maintenance et de corrosion, la production d'électricité est au plus bas depuis des années avec 290 térawattheures, contre une capacité 460 TW en temps normal. Remettre en service les réacteurs nucléaires arrêtés pour maintenance sera la priorité à court terme du futur PDG d'EDF, attendu dans les locaux du groupe en septembre par Bruno Le Maire

En pleine crise énergétique, qui pourrait s'accroître en cas d'arrêt des livraisons de gaz russes ou d'un coup de froid cet hiver, EDF doit pouvoir augmenter sa production au cours des prochaines années, a estimé Bruno Le Maire, visiblement agacé par ces « problèmes de production qui ne sont pas acceptables ». Aujourd'hui, huit réacteurs sont à l'arrêt.

EDF prévoit de remonter la production

Selon Elisabeth Borne, EDF prévoit d'augmenter sa capacité de production cet hiver. Mais, selon un industriel du secteur, le niveau de production prévu par l'énergéticien reste encore inconnu.

« Un hiver froid entraînera une surconsommation de gaz et il faudra puiser dans les stocks, ce qui peut poser des problèmes en cas de pénurie de gaz russe. Cela peut mettre en tension le système électrique et créer des difficultés », explique un industriel.

Résultat, si la France peut compter sur le maintien de sa centrale à charbon de Saint Avold mais aussi sur des importations d'électricité, Elisabeth Borne a expliqué que l'Etat travaillait sur des scénarios comprenant une baisse de la tension et des délestages qui ne concerneront pas les ménages et les installations essentielles. « Tout ça est largement dans les cartons », a dit la Première ministre. Ainsi certains sites industriels pourraient se voir demander de « ralentir leur consommation d'énergie, voire d'arrêter leur consommation d'énergie pendant un certain temps », a précisé Bruno Le Maire, tout en précisant que « c'est totalement impossible » pour certains sites, afin de ne pas « casser l'outil industriel ».

Appel à la sobriété

Le gouvernement prévoit aussi de demander des efforts aux Français. « Il faut nous mettre en ordre de bataille maintenant sur l'organisation, le délestage, la sobriété, la réduction de consommation... c'est maintenant que nous devons prendre les décisions », a expliqué le ministre de l'Economie.

« Il faut trouver un équilibre entre les efforts demandés aux Français, ceux qui doivent être faits par l'administration et les entreprises », a-t-il ajouté en posant la question sur la nécessité de continuer à chauffer les piscines, « toutes chauffées au gaz ». D'autres mesures existent évidemment, comme une réduction de la température du chauffage, une baisse de l'utilisation de la voiture, une baisse de la vitesse sur les routes... Une baisse de la consommation pourra passer, certes, par le respect de gestes citoyens, mais surtout par des mesures incitatives pour moins consommer et décaler la consommation.

« On ne pourra pas se chauffer ni se transporter comme si de rien n'était dans quelques mois. Se chauffer à 19 au lieu de 21° constitue une économie considérable qui nous permettra de passer l'hiver sans trop de problème de se chauffer et de se déplacer », confie une source ministérielle.

Le gouvernement a lancé trois groupes de travail pour améliorer la sobriété énergétique dans l'administration, les entreprises et les établissements recevant du public. L'objectif est d'établir une feuille de route permettant de réduire de 10% la consommation d'énergie d'ici deux ans par rapport à 2019.