Le plan de relance de Macron pourrait manquer sa cible

La pandémie a fait disjoncter les circuits de l'économie tricolore. Après un printemps catastrophique et un été meilleur que prévu, l'activité est à nouveau atrophiée par la seconde vague de contaminations et le durcissement des mesures de confinement. Face à ce choc sans précédent, le gouvernement a annoncé des batteries de mesures d'urgence depuis le printemps et annoncé un plan de relance pour 2021. Pour tenter d'y voir plus clair, les économistes de l'Institut des politiques publiques (IPP) et du Centre pour la recherche économique et ses applications (Cepremap) ont tenté d'évaluer les conséquences désastreuses de cette pandémie sur l'économie française et les réponses apportées à la crise par le gouvernement. Il apparaît que le plan de relance annoncé en grande pompe à la rentrée par le gouvernement pourrait manquer sa cible.

"Les mesures d'aides d'urgence en 2020 ont permis d'amortir le choc pour les entreprises et les ménages au prix d'une hausse de la dette publique qui est rendue possible par des taux d'intérêt bas et l'intervention de la banque centrale. Les mesures du plan de relance méritent plus de discussion : si les investissements publics semblent bien appropriés, des questions émergent sur l'impact à attendre de la baisse des impôts de production. Les estimations du gouvernement d'une hausse de la croissance potentielle de 0,5 point semblent très optimistes, d'autant plus que le financement pérenne de ces baisses n'a pas été pris en compte."

Face aux réserves et aux critiques, le gouvernement a rendu public ce lundi 16 novembre un tableau de bord sur l'exécution des mesures de "France relance".

Le plan de relance vise surtout les grandes entreprises

Lors de la présentation du collectif budgétaire 2021 aux allures de plan de relance, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a fortement insisté sur la nécessité de doper la...