🔴 En direct - Législatives : la campagne dans sa dernière ligne droite, un Conseil des ministres stratégique aujourd'hui

8H43 - Ciotti annonce vouloir exclure Bertrand des LR

Annonce surprise sur France 2 ce matin. Invité de la matinale, le président de LR Eric Ciotti dit qu'il va lancer une procédure d'exclusion contre Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France. « Je suis le président de LR pendant encore trois ans », a-t-il insisté comme pour affirmer son autorité sur son parti, dont il est toujours officiellement président. Ce, malgré une forte contestation interne de la part des principales figures des Républicains.

Dans la foulée de cette déclaration, sur BFMTV, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, lui a répondu : « Eric Ciotti est au RN. De quoi se mêle-t-il ? Il est en service commandé par Marine Le Pen pour essayer de créer le trouble. »

8H31 - Yael Braun-Pivet favorable à une coalition sans « certains » LFI

« Je plaide pour que nous fassions une grande coalition : celle-ci peut aller jusqu'au bloc de gauche, avec les écologistes, les socialistes et les communistes, des personnes avec lesquelles je partage des valeurs ». Sur la radio RTL ce matin, celle qui est encore présidente de l'Assemblée nationale pour quelques jours défend la formation d'une « coalition » à l'Assemblée nationale, face au RN.

Quant à la présence d'élus de La France insoumise au sein de cette coalition, Yaël Braun-Pivet a expliqué : « Certains sont de très bons parlementaires, soucieux de l'intérêt général, mais il y en a d'autres avec qui il n'est pas question de travailler. »

La haut représentante de l'Etat a aussi critiqué la présidente du RN en ces termes : « Marine Le Pen a une drôle vision des institutions et cela m'inquiète, ces termes sont choquants, c'est de la poudre aux yeux. »

7H55 - Edouard Philippe votera PCF au second tour des législatives

Dans une interview publiée ce matin sur le site web du Figaro, l'ancien Premier ministre et maire du Havre annonce qu'au second tour de ces législatives, il votera pour Jean-Paul Lecoq, député communiste sortant de sa circonscription. Celui-ci est arrivé en tête au premier tour (42,82% des voix), face à la candidate du RN, Isabelle Le Coz (31,32%). « Je voterai pour un communiste dimanche prochain. Sans hésiter, car je préfère un élu avec lequel j'ai des désaccords, mais avec qui je peux travailler, qu'un candidat avec qui j'ai des désaccords de nature », souligne-t-il à ce sujet.

Invité par TF1 ce matin, l'homme politique a également rappelé sa ligne politique dans la dernière droite de ces législatives. « Je ne préside pas un parti en mettant un pistolet sur la tempe. Ma ligne est claire », assure-t-il, à propos des candidats Horizon qui se sont désistés sans appeler à voter pour l'un ou l'autre de leurs adversaires. « Ni RN ni LFI, c'est vrai », résume le maire du Havre, rappelant qu'il va voter communiste dimanche alors que « c'est mon adversaire, il a essayé de me battre aux dernières municipales ».

7H49 - Dépôts des candidatures, désistements... La campagne des législatives entre dans sa dernière ligne droite

L'épilogue de la campagne législative, qui est loin d'avoir livré son verdict après le premier tour, touche à sa fin. Il reste trois jours avant la clôture de la campagne officielle pour le second tour des législatives. Ils étaient 4.000 candidats sur la ligne de départ, ils ne sont désormais qu'un peu plus de 1.100 à ferrailler pour rejoindre les 76 députés élus dès dimanche dernier.



Dans le camp présidentiel, comme dans celui du Nouveau Front populaire, les 48 dernières heures ont été consacrées à l'épineuse question des désistements, les deux camps ayant promis de retirer leurs candidats dans les circonscriptions où le Rassemblement national avait une chance sérieuse de l'emporter. Une démarche qui a drastiquement fait chuter le nombre de triangulaires : environ une centaine, contre 311 possibles à la sortie des urnes dimanche dernier.

7H33 - Débat interne au Figaro sur la ligne politique du journal dans ces législatives

Près d'une centaine de membres de la rédaction du quotidien Le Figaro ont écrit mardi à leur direction pour lui demander si leur journal soutenait désormais le Rassemblement national (RN), a appris l'AFP de source interne. « Le Figaro se définit-il encore comme un journal libéral, conservateur, pro-européen et opposé à l'extrême droite ? », demandent les journalistes de cette rédaction, dans un texte.

La question fait suite à l'éditorial du directeur des rédactions Alexis Brézet publié lundi matin, au lendemain du premier tour des élections législatives. Prenant acte de la large défaite de la majorité présidentielle sortante et du parti Les Républicains, cet éditorial laissait poindre une préférence pour le RN, présidé par Jordan Bardella, face à la gauche et au Nouveau Front populaire, en particulier le dirigeant de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

7H30 - ANALYSE : comment la Russie utilise X pour déstabiliser le front républicain et renforcer le RN

Pourquoi est-il si difficile pour la majorité présidentielle et le bloc de gauche de faire front commun face à l'extrême-droite ? David Chavalarias, directeur de recherche à l'Institut des systèmes complexes du CNRS, attribue en partie ce renversement des valeurs à une campagne de déstabilisation menée depuis des années par la Russie, sur les réseaux sociaux. Et particulièrement sur la plateforme X (ex-Twitter), un outil idéal pour enflammer le débat politique.

7H21 - Les Français de l'étranger peuvent voter à partir de ce mercredi midi

Selon le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, les Français habitant à l'étranger ont la possibilité de voter par internet à partir de midi aujourd'hui. Dernier carat pour le faire : demain, jeudi 4 juillet, jusqu'à 18 heures (heure de Paris).

6H50 - Jordan Bardella, Gabriel Attal et Marine Tondelier sur BFMTV à 20h30

Les trois leaders politiques se succéderont ce mercredi soir à l'antenne de BFM TV, à partir de 20h30. A l'origine, ces derniers devaient débattre ensemble directement. Ce sera l'occasion pour les représentants des trois blocs principaux de cette campagne de marquer les esprits dans la dernière ligne droite de cette campagne.

6H45 - Un conseil des ministres très stratégique ce mercredi

Ce mercredi matin a lieu la dernière réunion du gouvernement de Attal, avant le second tour des législatives anticipées. Ce rendez-vous sera particulièrement suivi. La raison : une salve de nominations aux postes-clés de l'État (préfets, recteurs, diplomates...). Ce, alors que la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen a accusé hier Emmanuel Macron d'une tentative de « coup d'État administratif ».

6H30 - Marine Tondelier ne ferme pas la porte à l'idée d'une grande coalition gouvernementale

Lors d'un entretien au 20H00 de TF1 mardi soir, la patronne des Écologistes Marine Tondelier a estimé qu' « il faudra sûrement faire des choses que personne n'a jamais faites auparavant dans ce pays » en cas d'une Assemblée sans majorité claire, mais en rejetant l'idée d'un nouveau « Premier ministre macroniste ».

« La politique dans ce pays ne pourra pas continuer comme avant. On va devoir changer », a ajouté l'écologiste, appelant à « trouver des solutions » et à ce « que certains au centre, à droite, nous disent comment ils souhaitent travailler dans l'autre sens ».

Nous vivons une situation politique inédite, et le pays risque d'être ingouvernable.



On nous parle de grande coalition et avec qui. Mais la question c'est pour quoi faire !



6H15 - Une candidate LFI en Maine-et-Loire retire à la dernière minute ses bulletins

France Moreau, candidate du Nouveau Front populaire dans la 5e circonscription du Maine-et-Loire, a annoncé sur le réseau social X, qu'elle retirera finalement ses bulletins de vote et ses professions de foi pour le second tour. La raison ? Gilles Bourdouleix, candidat LR soutenu par le RN, avait dans un premier temps annoncé qu'il se retirait de la campagne, pour finalement rétropédaler. Ouvrant ainsi la perspective d'une triangulaire. Ce revirement de l'élu local a été critiquée par plusieurs élus du bloc de gauche.

6H00 - P lus de 210 désistements au second tour

Plus de 210 candidats qualifiés pour le second tour des élections législatives avaient annoncé leur désistement mardi à 18H00, dernière limite pour acter leur maintien ou leur retrait, selon un décompte de l'AFP.

Majoritairement de gauche (127) ou du camp macroniste (81), ces candidats étaient pour la plupart arrivés troisièmes dans une circonscription où le Rassemblement national était en tête au premier tour. Les Républicains ont également enregistré trois retraits. Au total, avec les 214 désistements recensés par l'AFP, seulement 110 triangulaires et quadrangulaires subsistent au second tour, sur les 311 prévues à la sortie des urnes. Le second tour dimanche donnera donc lieu à 390 duels, 108 triangulaires et deux quadrangulaires.

Le RN en tête au premier tour, plus de 200 désistements pour tenter d'y faire barrage au second



Selon l'estimation de l'institut de sondage Elabe pour La Tribune Dimanche, BFMTV et RMC, le RN et ses alliés (qui atteignent 33,1% des suffrages, soit 10,6 millions de voix) pourraient obtenir entre 255 et 295 sièges à l'Assemblée, la majorité se situant à 289 sièges. Le Nouveau Front populaire serait, pour sa part, entre 120 et 140 sièges. Le bloc Ensemble regrouperait 90 à 125 sièges.

La classe politique et les observateurs ont désormais les yeux rivés vers dimanche prochain et le second tour du scrutin. Avec derrière, la possibilité que l'extrême droite obtienne la majorité absolue à l'Assemblée. Ce qui serait inédit.



Ce début de semaine a été marqué par une vague de désistement de candidats pour faire barrage au Rassemblement national. Selon les constatations de l'AFP, plus de 150 candidats se sont retirés de la course, sur plus de 300 triangulaires initialement prévues à l'issue du premier tour.