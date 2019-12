Les Français risquent de ne pas "accepter" d'être "privés" des fêtes de Noël" (Edouard Philippe)

"Que chacun prenne ses responsabilités": le Premier ministre Édouard Philippe a prévenu les grévistes opposés à la réforme des retraites que les Français risquent de ne pas "accepter" d'être "privés" des fêtes de Noël, dans un entretien au Parisien dimanche.

"Je vois bien que tout le monde voit arriver Noël avec inquiétudes. Noël, c'est un moment important. Mais il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Je ne crois pas que les Français accepteraient que certains puissent les priver de ce moment", a déclaré le chef du gouvernement, après dix jours d'un mouvement perturbant fortement les transports.

Au dixième jour de la mobilisation, la situation était toujours critique samedi pour les usagers des transports - un TGV sur quatre et trois TER sur dix en moyenne - et cela ne devait guère s'améliorer dimanche, selon la SNCF. Pour les Franciliens, le trafic RATP restera "très réduit" dimanche avec seules les lignes 1, 14 et Orlyval en fonctionnement, 60% des bus en circulation, aucun RER A et un RER B sur trois en moyenne, selon la RATP. Si la grève se poursuivait dans les prochains jours, elle pourrait compromettre les départs en vacances car il faut plusieurs jours après la fin d'un mouvement pour revenir à un service normal. Le Premier ministre, Edouard Philippe a demandé vendredi soir à la SNCF de préparer un "plan de transport" précisant quels trains seraient maintenus au moment des fêtes de fin d'année.

"La bonne foie de Delevoye est totale"

Par ailleurs, le Premier ministre a jugé que "la bonne foi de Jean-Paul Delevoye était totale", après les mises en cause du haut-commissaire aux retraites sur ses activités parallèles.

Le "Monsieur retraites" du gouvernement a reconnu avoir omis de déclarer à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui scrute patrimoine et activités des membres du gouvernement, sa fonction d'administrateur bénévole dans un institut de formation de l'assurance, l'Ifpass. D'autres oublis sont apparus depuis: il siège bénévolement depuis 2016 au conseil d'administration de la Fondation SNCF, et préside l'Observatoire régional de la commande publique des Hauts-de-France.

Jean-Paul Delevoye a aussi cumulé sa fonction gouvernementale avec celle, rémunérée, de président d'un think tank du monde de l'éducation, Parallaxe - cumul qu'il avait déclaré mais qui, a-t-il appris depuis, n'était pas autorisé.

Selon le chef du gouvernement, "il s'en est expliqué. Quand il a eu la certitude que quelque chose dans sa déclaration n'allait pas, il a à la fois démissionné des mandats pour lesquels il n'était pas rémunéré, et s'est engagé à rembourser immédiatement les sommes en question". "Je pense que la bonne foi de Jean-Paul Delevoye est totale", a-t-il ajouté.

Jean-Paul Delevoye n'a pas exclu de démissionner pour préserver la réforme des retraites dont il est l'artisan et qui est contestée de toutes parts. "Ce n'est pas à moi de juger mais si j'estimais, à un moment, que je suis devenu un sujet de fragilité, j'en tirerais les conséquences", a-t-il déclaré vendredi à Libération.

Le procureur de Paris a demandé des précisions à la HATVP sur le défaut de déclaration d'activité de Jean-Paul Delevoye. Une réunion du collège de la Haute autorité se tiendra mercredi.