Les Français vont-ils ouvrir leur porte-monnaie ? Quand la consommation va-t-elle repartir ?

Pour éviter une épargne de précaution, il faut "faire en sorte que les anticipations de tout le monde soient les plus positives possibles", ce qui peut supposer de mobiliser des plans de relance pour redonner confiance, expliquait récemment le directeur de l'OFCE, Xavier Timbeau. Certains pays comme les États-Unis distribuent des sommes d'argent aux particuliers. La France a prévu une aide financière pour les ménages modestes et les jeunes précaires. (Crédits : © Jacky Naegelen / Reuters)

En France, comme ailleurs, les dépenses des ménages se sont taries pendant le confinement, obligeant fabricants et distributeurs à stocker vêtements, meubles ou véhicules... et à puiser dans leur trésorerie pour payer leurs charges fixes. Un retour de la demande serait synonyme de reprise d'activité pour les entreprises, ce qui leur permettrait par la suite d'embaucher et d'investir. Le point sur l'état de la consommation en France, ce levier essentiel à la reprise économique du pays. Et surtout: comment accélérer le mouvement ?