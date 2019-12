Macron décide de renoncer à sa future retraite présidentielle

Emmanuel Macron, confronté à une vive contestation sociale contre son projet d'un système universel de retraite par points, a pris la décision de renoncer à la future retraite d'ancien président que lui accorde une loi de 1955, selon Le Parisien-Aujourd'hui en France à paraître dimanche. En vertu de l'article 19 de la loi du 3 avril 1955, la pension annuelle de retraite d'un ancien président de la République est égale au "traitement indiciaire brut d'un conseiller d'Etat en service ordinaire".

A l'heure actuelle, un conseiller d'Etat touche un traitement indiciaire brut annuel de quelque 75.000 euros. Le montant d'une retraite présidentielle s'élève ainsi à environ 6.000 euros bruts mensuels, qui peuvent être cumulés avec d'autres émoluments provenant d'autres emplois. "Il ne percevra pas cette retraite prévue à la fin de son mandat par la loi, car il estime que cette loi de circonstance a vocation à être normalisée", explique dans Le Parisien un conseiller d'Emmanuel Macron, qui a fêté ses 42 ans samedi.

"Il ne se l'appliquera donc pas. Il ne liquidera pas non plus cette somme lorsqu'il prendra sa retraite. Nous sommes dans une ère où les élus doivent être exemplaires", ajoute ce conseiller. Un nouveau mécanisme sera mis en place afin qu'Emmanuel Macron, et les chefs d'Etat qui lui succéderont, bénéficient d'une pension en conformité avec le futur régime universel par points, selon Le Parisien.