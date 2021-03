Plan de relance : 26 milliards d'euros engagés, combien réellement dépensés ?

L'horizon économique est loin d'être dégagé. Près d'un an après l'arrivée du virus sur le territoire européen, le gouvernement est empêtré dans une crise sanitaire et économique à rallonge. La mise en oeuvre de confinements locaux, l'accélération des variants sur les chaînes de contamination et le fiasco de la campagne de vaccination freinent le redémarrage de l'économie tricolore. Dans ce contexte tendu, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire veut accélérer le déploiement du plan de relance. Lors d'un point presse ce lundi matin, le locataire de Bercy a précisé ses ambitions pour cette année cruciale, sans réviser à la baisse les prévisions de croissance de l'exécutif.

"L'objectif est de relancer massivement l'économie française. Nous avons commencé à déployer le plan de relance fin 2020. La situation sanitaire ne doit pas être un obstacle à l'application du plan de relance. 40 milliards d'euros doivent être déployés cette année et nous gardons l'objectif de 6% de croissance. A la fin de l'année 2020, 11 milliards d'euros ont été déployés. L'objectif est d'accélérer le déploiement en 2021. 16 milliards ont déjà été déployés au premier mars et il faut ajouter les 20 milliards d'euros de baisse d'impôt de production (pour 2021 et 2022). Cet argent déversé dans l'économie française donne des résultats sur le chômage des jeunes qui reste contenu, les ventes de...