Macron aux Français : « Je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de président de la République »

Fin d'un faux suspens qui n'a que trop duré. Au lendemain de sa grave allocution de mercredi soir sur la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron s'est enfin déclaré ce jeudi 3 mars, candidat à sa réélection. Pour faire cette annonce qui n'est pas vraiment une surprise, le président désormais candidat a choisi la même méthode que François Mitterrand en 1988 et Nicolas Sarkozy en 2012, celui d'une « lettre » adressée à tous les Français (à l'exception du très sobre « oui » prononcé lors du journal télévisé par l'ancien président socialiste).

Comme annoncé dès ce jeudi midi par BFMTV et l'Agence France-Presse (AFP), ce courrier, qui sera également publié dans plusieurs journaux de la presse quotidienne régionale dès demain - et en fait disponible ce soir sur leurs sites en ligne, Emmanuel Macron se déclare ainsi : « Je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de président de la République. Je suis candidat pour inventer avec vous, face aux défis du siècle, une réponse française et européenne singulière ».

Face à une crise inédite -la guerre à 2000 kilomètres de Paris- qui s'aggrave d'heure en heure, Emmanuel Macron qui a encore tenté ce jeudi matin de convaincre Vladimir Poutine de reprendre le chemin de la paix prend les Français à témoin de son expérience accumulée face aux crises qui ont marqué son quinquennat.

Avec son entrée en lice, onze candidats et candidates entrent en compétition pour une campagne qui s'annonce courte et intense, avant le premier tour du dimanche 10 avril et le second tour décisif du 24 avril. Largement en tête dans tous les sondages d'opinion, Emmanuel Macron a encore gagné au moins 3 points de plus sur ses compétiteurs depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a déjà une semaine...

Cap sur l'avenir

Paradoxalement, c'est dans un moment où le tragique rejoint l'histoire que le chef de l'État appelle les Français à regarder l'avenir. Des Français inquiets de voir revenir la guerre au coeur de l'Europe et voir brandie même l'apocalypse nucléaire. Emmanuel Macron se dit "candidat pour défendre nos valeurs que les dérèglements du monde menacent" et "pour continuer de préparer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants".

"Décider pour nous-même", voilà le défi des prochaines années selon le président dont le programme met l'accent sur l'indépendance, laquelle repose sur la "force économique". Il défend dans ce domaine son bilan, même s'il reconnaît des échecs : "Nous n'avons pas tout réussi. Il est des choix qu'avec l'expérience acquise auprès de vous je ferais sans doute différemment. Mais les transformations engagées durant ce mandat ont permis à nombre de nos compatriotes de vivre mieux" affirme-t-il.

Face aux bouleversements du monde, Emmanuel Macron attaque de front ses adversaires : "nous ne répondrons pas à ces défis en choisissant le repli ou en cultivant la nostalgie" car "l'enjeu est de bâtir la France de nos enfants, pas de ressasser la France de notre enfance". Suivez son regard, la cible est clairement Éric Zemmour.

Le candidat de la baisse des impôts et d'une France décarbonée

Le chef de l'État s'engage à poursuivre les réformes engagées et appelle à une "reconquête productive par le travail". Il ne le cache pas : des efforts seront nécessaires : "Il nous faudra donc travailler plus et poursuivre la baisse des impôts pesant sur le travail et la production". L'accent sera mis sur les technologies et la transition écologique afin "de placer la France en tête dans les secteurs qui, comme les énergies renouvelables, le nucléaire, les batteries, l'agriculture, le numérique, ou le spatial feront le futur et nous permettrons de devenir une grande Nation écologique, celle qui la première sera sortie de la dépendance au gaz, au pétrole et au charbon". Une France décarbonée, pour sortir des griffes de la dépendance vis-à-vis de l'étranger, mais aussi pour réindustrialiser le pays.

Le Macron cru 2022 se veut aussi social avec un "en même temps" axé à gauche sur l'école et l'éducation, mais aussi les inégalités et le vieillissement démographique. En plein scandale sur les Ephad, le président de la République veut investir "pour permettre à chacun de vivre le grand âge à domicile tant qu'il le peut, pour rendre les maisons de retraite plus humaines". Autre promesse aux Français en matière de santé : "nous opérerons la révolution de la prévention et ferons reculer les déserts médicaux".

Enfin, Emmanuel Macron le reconnaît : dans les circonstances créées par les tensions internationales, il ne pourra pas "mener campagne" de la même façon que s'il n'y avait pas cette guerre à nos portes. Mais il l'assure : "nous pouvons faire de ces temps de crises le point de départ d'une nouvelle époque française et européenne".

Emmanuel Macron, Lettre aux Français, 3 mars 2022.