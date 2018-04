Qu’attendre de l’interview du président ce soir sur BFM TV et Mediapart ?

C'est un Macron devenu chef de guerre depuis qu'il a ordonné les frappes contre le régime de Bachar Al Hassad aux côtés des Etats-Unis et de l'Angleterre dans la nuit de vendredi à samedi, qui sera à 20h35 face à Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel. Deux heures en direct du Théâtre de Chaillot pour répondre aux questions du populaire interviewer des matinales de BFM TV et RMC, et du fondateur de Mediapart.

Il devra notamment s'expliquer sur cette décision, qui ne fait pas l'unanimité dans la classe politique.

Vers un nouveau mai 68 ?

Mais il s'exprimera également sur les différents volets de la grogne sociale : la grève à la SNCF - qui se poursuit au rythme prévu depuis le 3 avril malgré les « négociations » menées par la ministre des Transports - , la réforme qu'il entend mener - peut-être précisera-t-il à cette occasion quelle part de la dette l'Etat entend reprendre ? - le blocage des universités - qui fait tâche d'huile -, l'évacuation en cours de la ZAD de Notre-Dame des Landes, à nouveau émaillée ce dimanche d'incidents entre zadistes et forces de l'ordre.

Sans doute devra-t-il également détailler sa conception de la laïcité, suite au discours prononcé lundi 9 avril à la Conférences des Evêques de France, qui n'a pas manqué de révolter les tenants d'une laïcité dure.

Quoi qu'il en soit, gageons que la partie sera plus ardue qu'elle ne l'a été jeudi dans cette école de Berd'huis.