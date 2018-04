Pourquoi Macron s'exprimera en direct sur TF1 jeudi à 13h

"Il s'agit de remettre de la perspective. Peut-être que des choses ont été mal comprises, car mal expliquées. Il faut toujours faire de la pédagogie".

C'est ainsi que le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a expliqué samedi 7 avril à l'AFP la décision d'Emmanuel Macron d'intervenir jeudi 12 avril au journal de 13H de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. L'objectif est notamment d'expliquer le cap que le président entend donner à la France à l'approche de son premier anniversaire à l'Elysée et notamment les réformes du gouvernement face aux conflits sociaux qui agitent le pays. Jusqu'à présent, les interventions répétées d'Edouard Philippe n'ont en effet pas réussi à calmer la fronde sociale, et aucun autre ministre n'a assez de poids politique pour défendre l'ensemble de l'action gouvernementale.

Rendez-vous favori des seniors

"Ce sera la première fois que le président s'exprimera dans une interview sur les mouvements sociaux en cours à la SNCF, chez les étudiants", note le directeur de l'information du groupe, Thierry Thuillier. Au-delà de ce "malaise social", seront abordés des sujets comme "la fracture sociale et territoriale en matière de santé et d'hôpitaux, la désertification dans certaines régions, les retraités et le pouvoir d'achat (CSG, taxe d'habitation...), la limitation de vitesse à 80 km/h, la sécurité et le terrorisme", ajoute-t-il. Avec cette question en toile de fond: "quelle France imagine-t-il (Emmanuel Macron, NDLR) d'ici la fin de son mandat?"

"TF1 avait réalisé la première interview télévisée du président Macron en octobre, et nous souhaitions proposer l'interview du premier anniversaire de son élection, mais ce qui nous a surtout motivés, c'est le contexte du moment ; aujourd'hui, les sujets qui touchent à la vie quotidienne des Français sont au premier plan", a insisté Thierry Thuillier.

Ce rendez-vous de la mi-journée peut compter sur une audience fidèle, et est l'un des rendez-vous favori des seniors, un électorat à reconquérir après la hausse de 1,7 point de la CSG . "C'est aussi le journal télévisé le plus regardé par les 25-49 ans à cet horaire", fait valoir TF1. L'entretien en direct, d'une heure, sera diffusé également sur LCI et sur les plates-formes en ligne de TF1.

"Le président a vocation à s'adresser à tout le monde et on sait que c'est un JT auquel les Français sont très attachés et qui vient de fêter ses 30 ans", a commenté Benjamin Griveaux.

La forme se veut inédite: les questions de Jean-Pierre Pernaut à Emmanuel Macron seront entrecoupées de "courts sujets et de reportages et témoignages, via lesquels des Français pourront interpeller ou s'adresser au chef de l'Etat", selon la chaîne.

"Ce n'est pas un format habituel mais il est important d'aller chercher des formes différentes d'expression, au delà des grands quotidiens et grands magazines", a souligné le porte-parole d'En Marche.

La troisième interview télé d'Emmanuel Macron

Depuis son élection, il s'agira en effet de la troisième interview télé d'Emmanuel Macron, après celle du dimanche 15 octobre au 20h00 de TF1 (10 millions de téléspectateurs environ) et l'entretien "déambulatoire" sur France 2 une semaine avant Noël avec Laurent Delahousse (5,7 millions).

Le 13H de Jean-Pierre Pernaut rassemble en moyenne 5,3 millions de téléspectateurs depuis septembre, soit une part de marché de 41,3%. Le record historique avait été établi en 1998, avec 10,1 millions de personnes pour l'édition spéciale au lendemain de la victoire des Bleus en Coupe du monde.