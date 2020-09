Que deviennent ceux qui sortent des listes de Pôle emploi ?

La baisse des effectifs inscrits sur les listes de Pôle emploi est généralement synonyme de diminution du chômage. En réalité, la trajectoire des sortants des listes de l'opérateur public est parfois semée d'embûches et de difficultés. Beaucoup sortent des radars de l'administration sans que l'on connaisse vraiment leur sort. Dans une enquête détaillée rendue publique ce mardi 22 septembre, la direction statistique du ministère du Travail (Dares) explique que sur les 648.000 sorties des catégories A,B et C étudiées au cours du mois de septembre 2018, environ la moitié occupait un emploi au moment de leur sortie. Les autres peuvent se retrouver dans des situations très délicates ou ont retrouvé un emploi mais ne l'ont pas forcément déclaré auprès de Pôle emploi. C'est...