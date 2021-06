Régionales : la participation à 27,89%, en légère hausse par rapport au 1er tour

Le sursaut démocratique était scruté, et pour le moment, il n'est pas au rendez-vous, pour ce deuxième tour des élections régionales et départementales. Selon le ministère de l'intérieur, la participation à 17H, ce dimanche 27 juin, était de 27,89 %. C'est légèrement mieux que lors du premier tour, le 20 juin, où la participation était de 26,72 %.

L'écart de participation est très important entre 2021 et 2015, date du précédent scrutin régionale. C'est 23 points de moins qu'aux régionales de décembre 2015 (50,54 %) et 14 de moins qu'aux départementales de mars 2015 (41,94 %), selon les chiffres du ministère de l'intérieur.

A midi, la participation était de 12,66 %. Pour rappel, elle était de 12,22 % à la même heure dimanche 20 juin, lors du premier tour.

L'abstention était au cœur des débats cette semaine, après le refus des Français de se rendre aux urnes pour élire leurs présidents de région. Si les politologues soulignent une défiance des électeurs envers la classe politique qui semble bien ancrée, les Français ne manquent pourtant pas de choix pour désigner les 13 exécutifs régionaux métropolitains, chargés de nombreux aspects de leur vie quotidienne (transports, bâtiments scolaires, accompagnement des entreprises...).

Pas de rebond électoral à midi, contrairement à 2015

Plus inquiétant, ce taux de participation au second tour, à midi, est presque 7 points inférieur à la participation recensée en 2015, lors du précédent scrutin. Le taux de participation était alors de 19,59%. Lors de cette échéance électorale, les Français avait accentué à la mi-journée leur passage aux urnes par rapport au 1er tour, avec un engagement en hausse de 3,32 points.

Comme au premier tour, à midi, la participation la plus importante a été enregistrée en Corse (24,87 %), et en Provence-Alpes-Côte d'Azur (16,54 %). Viennent ensuite la Bourgogne-Franche-Comté (14,87 %) et l'Occitanie (14,85 %).

L'Ile-de-France, comme en 2015, enregistre la participation la plus basse à midi : 8,59 %. Le taux de participation est également faible dans le Grand-Est (10,99 %) et en Normandie (11,83 %).

Cette faible mobilisation confirme les craintes d'une abstention record déjà enregistrée au premier tour pour ce double scrutin placé à dix mois de la présidentielle.

Le vote sur internet pourrait-il participer à la lutte contre l'abstention ? Une majorité de Français se dit favorable au vote par internet, comme le note un sondage commandé par le Figaro et et franceinfo. La mesure est approuvée par 78% des Français interrogés et par 80% des personnes qui se sont abstenues lors du premier tour. Toutefois, s'il présente des avantages théoriques certains - modernité, rapidité, solution alternative en cas d'absence le jour du scrutin -, ses nombreuses limites - technique, sécurité, confiance et sincérité du scrutin - n'en font pas une option réaliste pour l'heure.

Les premières estimations des résultats sont attendues pour 20H.