Remaniement : qui est Patrice Vergriete, le nouveau ministre du Logement ?

Polytechnicien, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts et docteur en aménagement, un scientifique remplace un autre scientifique, professeur de sciences physiques et chimie, au ministère du Logement. Selon des sources concordantes, le maire (Divers gauche) depuis 2014 de Dunkerque, symbole du renouveau industriel tricolore, Patrice Vergriete succède à un autre ex-maire (Divers gauche, Clichy-sous-Bois) Olivier Klein.

Connu pour avoir pris la mairie au nez et à la barbe de son prédécesseur Michel Delebarre, dont il était l'adjoint depuis 2001, il met en place dès son premier mandat la gratuité des transports publics dans sa ville, une première à cette échelle au niveau européen.

Fils d'un ouvrier chaudronnier du chantier naval et d'une mère au foyer, Patrice Vergriete, 55 ans, est également un proche du président Macron. Dès 2020, ce dernier l'a nommé président de l'association France Ville Durable qui fait travailler les collectivités territoriales, les entreprises, l'Etat et les experts sur ce sujet, puis en 2023, président du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), à la suite du départ de l'ancien Premier ministre Jean Castex pour la RATP. Il est également président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme (FNAU)

Trente ans de fabrique de la ville au compteur

Depuis plus de trente ans, Patrice Vergriete a fait toute sa carrière sur la fabrique de la ville : d'abord à l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) puis aux cabinets des ministres Martine Aubry (Emploi et Solidarité) et Claude Bartolone (Ville), chargé des « Grands projets de ville » et de la politique de renouvellement urbain. D'après son CV en ligne, c'est en 2000 qu'il revient à Dunkerque comme directeur de l'Agence d'urbanisme Flandre-Dunkerque, puis au Laboratoire techniques, territoires et société de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées (LAATS) avant de rejoindre l'Inspection générale de l'Environnement et du Développement durable (ex-CGEDD).

« Il y réalise des missions d'évaluation de la garantie des risques locatifs et suit la mise en place d'une garantie universelle des loyers », est-il écrit dans son parcours.

Aux côtés de la députée (Renaissance) des Bouches-du-Rhône Sabrina Agresti-Roubache, qui reprend le portefeuille de la Ville, Patrice Vergriete devra défendre, dès la rentrée de septembre, un budget Logement amputé de 2,3 milliards d'euros à la suite de la suppression de l'avantage fiscal dans l'immobilier neuf dit « Pinel » et du recentrage du prêt à taux zéro (PTZ). Charge aussi à lui de définir le « pacte de confiance » avec le monde HLM et les bailleurs sociaux qui attendent beaucoup du gouvernement. Sans oublier les maires en première ligne dans la définition des plans locaux d'urbanisme (PLU) et l'octroi de permis de construire et qui rêvent d'une incitation à délivrer des autorisations.

Des édiles et des professionnels qui saluent déjà sa nomination

Sollicités par La Tribune, les édiles et les professionnels saluent déjà sa nomination. L'ancienne ministre rémoise Catherine Vautrin, qui a failli entrer à Matignon en mai 2022 avant d'être nommée présidente de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) à la suite d'Olivier Klein, loue « un maire reconnu pour son engagement et sa connaissance des dossiers, impliqué dans les associations d'élus » ainsi qu'« un bel exemple de la méritocratie républicaine ».

« C'est un très bon élu local, très investi pour son territoire qui connaît parfaitement les sujets d'urbanisme de par son parcours professionnel. Une bonne recrue pour le gouvernement. Il aura la lourde charge de relancer la machine, car l'accession à la propriété est clairement à l'arrêt et doit être une priorité nationale. Le logement est également essentiel dans la nécessaire politique de revitalisation des villes moyennes », appuie Gil Avérous, maire (LR) de Châteauroux (Indre) et président de Villes de France.

« Il devra aussi organiser le transfert de compétence logement aux collectivités locales si le président de la République va au bout de sa démarche », poursuit le porte-parole des Villes moyennes. « J'espère que l'on pourra enfin avancer sur la décentralisation de la politique du logement. Patrice Vergriete est un vrai défenseur de l'intercommunalité et c'est quelqu'un en qui j'ai confiance », abonde Sébastien Martin, le président (LR) du Grand Chalon (Saône-et-Loire) et président des Intercommunalités de France.

Une scission de portefeuille qui divise les parties prenantes

La scission de l'ex-portefeuille d'Olivier Klein divise en revanche les parties prenantes. « C'est un bon choix avec un élu local qui connaît la réalité des communes, mais c'est dommage qu'ils aient scindé en deux les ministères de la Ville et du Logement », pointe Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire, vice-président (UDI) de la région Ile-de-France et auteur du livre L'Habitat fait le citoyen (Editions de l'Aube).

« Je suis ravi de voir qu'il y ait une séparation des deux fonctions et un véritable ministre du Logement au regard de la situation. Il lui faudra agir sur l'accession à la propriété, la rénovation énergétique et la confiance à redonner aux bailleurs » relève, de son côté, Loic Cantin, président de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM).

Même tonalité chez Olivier Salleron, président de la Fédération française du bâtiment (FFB) : « C'est un bon connaisseur du sujet, un maire bâtisseur avec une vision sur le lien emploi-logement. Du neuf à la rénovation, il est urgent que les professionnels soient écoutés et entendus à l'approche du budget ».

« Patrice Vergriete arrive dans un champ de mines et en pleine crise. C'est plutôt courageux. Tout le monde attend quelqu'un qui donnera une direction claire qui manque sur ce sujet essentiel : construire ou pas ? décentraliser ou pas ? encadrer plus ou moins ? », s'interroge Catherine Sabbah, déléguée générale de l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement (IDHEAL) et co-rapporteure du groupe de travail sur l'acte de bâtir du CNR Logement.

Un écosystème décidément remuant avec des acteurs politiques, publics et privés très différents aux intérêts divergents auxquels il faut ajouter un monde associatif toujours prêt à interpeller l'exécutif.