Retraites : Delevoye ne privilégie pas l'application de la réforme aux seuls nouveaux entrants

Il y a comme un son de cloche dissonant entre Emmanuel Macron et le haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye sur le sujet de la réforme des retraites. Alors que qu'Emmanuel Macron a sembler suggéré, lundi, que l'application de la réforme des retraites en cours d'élaboration ne concernerait que les seuls nouveaux entrants, Jean-Paul Delevoye a expliquer que cette option était "sur la table" mais que, à titre personnel, ce n'était pas celle qui avait ses faveurs.

"Je comprends tout à fait quelqu'un qui est à EDF, à la RATP ou à la SNCF, qui a 48 ou 50 ans, et qui proteste. Et donc il faut qu'on trouve une solution intelligente. Il est rentré avec un pacte avec la Nation, on lui a dit +vous allez travailler dans cette entreprise voilà vos droits+. Sans doute il ne faut pas tout bousculer pour lui", a déclaré lundi le chef de l'État à l'antenne de RTL.