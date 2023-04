Retraites : le verdict du Conseil constitutionnel devrait changer la forme de la mobilisation

Pour la douzième fois depuis le 19 janvier, les opposants à la réforme des retraites vont descendre manifester dans la rue ce jeudi 13 avril. La mobilisation devrait rester conséquente, bien qu'en décrue par rapport à la dernière journée d'action la semaine dernière. Au ministère de l'Intérieur, le renseignement territorial prévoit entre 400.000 et 600.000 personnes dans les rues, contre 570.000 recensées le 6 avril ou encore 740.000 le 28 mars.

« Ce n'est pas le moment de craquer car c'est ce qu'attendent Macron et Borne, que ça s'essouffle. Il faut continuer à montrer que le peuple est contre la réforme », explique Johan Chivert, un étudiant de Toulouse.

Perturbations moindre ce jeudi

Côté transports, la SNCF prévoit des perturbations un peu plus faibles que la semaine dernière, avec 3 TER sur 5 et 4 TGV sur 5, mais seulement 1 train Intercités sur 5. En région parisienne, le trafic du métro et des RER devrait être légèrement perturbé, selon la RATP. Le trafic sera quant à lui normal pour les bus et tramways.

Dans les airs, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) demande aux compagnies aériennes de renoncer à 20% de leurs vols dans les aéroports de Nantes, Bordeaux et Toulouse.

Dans l'énergie, des reprises du travail et des levées de blocage ont eu lieu dans les raffineries bloquées par le conflit depuis une semaine, mais de nouveaux appels à la grève ont été lancés pour ce jeudi.

Du côté des déchets, la CGT de la filière déchets et assainissement de Paris a appelé à un nouvel appel à la grève reconductible à partir de ce jeudi. Un « acte 2 » de la mobilisation des éboueurs qui, en mars, avait particulièrement été suivie avec jusqu'à 10.000 tonnes de déchets ménagers restées sur la chaussée. Les universités restent un point chaud de la mobilisation. Mercredi matin, plus d'une douzaine de sites universitaires à Paris ont été bloqués par des protestataires.

Les décisions du Conseil constitutionnel plus qu'attendues

L'exécutif et les opposants à la réforme attendent les décisions du Conseil constitutionnel, prévues vendredi en fin de journée. L'institution doit décider si la réforme est conforme ou non à la Constitution. Les Sages ont plusieurs options devant eux : la censure totale ou partielle de la réforme, un feu vert à la procédure d'un référendum d'initiative partagée (RIP), chère à la gauche.

Partisans comme opposants au texte s'attendent pour la plupart à ce qu'au moins quelques mesures soient retoquées, comme l'index seniors. Le rejet de mesures de ce type serait un moindre mal pour l'exécutif, pour qui l'essentiel est que soit validé juridiquement le cœur du texte : le recul de l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans, qui cristallise et fédère la contestation.

Depuis Amsterdam, où il est en visite, Emmanuel Macron a promis aux syndicats ce mercredi un « échange qui permettra d'engager la suite et de tenir compte » du verdict du Conseil. « Le pays doit continuer d'avancer », a affirmé le chef de l'État. « J'engagerai, pour tout ce qui les concerne, les partenaires sociaux à pouvoir revenir - je sais que la période gardera encore les traces des désaccords du moment - mais je le ferai avec l'esprit de concorde et la volonté d'engager la suite, quelle que soit la décision » des Sages.

Le patron de la CFDT, Laurent Berger, suggère qu'en cas de censure partielle, le président de la République utilise l'article 10 de la Constitution pour permettre de proposer au Parlement une nouvelle délibération.

Mue à venir de la mobilisation

Est-ce qu'une validation complète du texte par le Conseil constitutionnel signerait la fin du mouvement de contestation ? « On le décidera ensemble », avec l'intersyndicale, a fait savoir Laurent Berger. Et de préciser : « Mais il est clair que la CFDT ne fera pas des manifestations pendant six mois ».

Un avis partagé par le premier syndicat de l'enseignement, comme l'a expliqué le secrétaire général de la FSU ce mercredi. « De grosses journées d'action comme demain (ndlr : aujourd'hui), ça va devenir compliqué. On va entrer dans un rythme différent », a précisé Benoit Teste. « Si la loi est validée, ainsi que le référendum d'initiative populaire, on pourra s'engager sur une campagne, continuer la mobilisation sous des formes adaptées ».

Parmi les hypothèses envisagées par les états-majors syndicaux pour la suite du mouvement, des manifestations unitaires pour le 1er mai, voire une vaste manifestation à Paris, qui rassemblerait les opposants de toute la France. L'intersyndicale doit en tout cas se réunir ce jeudi soir hors de la présence de la presse, selon des sources concordantes, pour préparer sa réaction aux décisions du Conseil constitutionnel.

(Avec AFP)