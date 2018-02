SNCF : la CGT-Cheminots prête à "un mois de grève"

Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé lundi un recours aux ordonnances pour faire adopter "avant l'été" une réforme de la SNCF, avec notamment la fin du statut de cheminot pour les nouveaux embauchés.

Les syndicats représentatifs (CGT, Unsa, SUD-Rail et CFDT) doivent se retrouver mardi après-midi pour tenter de préparer une réponse commune à ces projets de réforme.

"Pour faire plier le gouvernement, il va sans doute falloir un mois de grève", déclare M. Brun. "Nous allons relever le défi. On est sûrement partis pour l'un des plus importants mouvements sociaux de l'histoire de la SNCF", ajoute-t-il.

La CGT va essayer "d'engager, de la manière la plus unitaire possible, une riposte à la hauteur de ce qui est présenté" par le gouvernement, a déclaré à l'AFP Cédric Robert, porte-parole de la CGT-Cheminots.

"On ne peut pas accepter le fait de dire que demain, les futurs employés de la SNCF ne seraient pas embauchés au statut", a-t-il souligné.

Les trois autres organisations syndicales, Unsa, SUD-Rail et CFDT, s'étaient déjà prononcées en faveur du dépôt d'un préavis de grève lors d'une précédente réunion interfédérale jeudi.

Après les annonces d'Edouard Philippe, l'Unsa-ferroviaire a indiqué qu'elle proposerait mardi aux autres organisations une grève "avant le 22 mars", date d'une journée de mobilisation commune avec les agents de la fonction publique.

Dimanche, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, avait prévenu que si le gouvernement voulait "passer en force" en recourant aux ordonnances, les cheminots "hausseraient le ton".

Le discours du Premier ministre lundi "confirme la méthode du passage en force", a estimé Cédric Robert, ajoutant se poser "la question de savoir de quoi le gouvernement a peur en tentant d'éviter d'avoir un débat public plus large".

Par ailleurs, sur la question des petites lignes, le gouvernement "évacue ce sujet potentiellement très compliqué du point de vue de l'opinion publique" en décidant "de renvoyer la patate chaude aux régions", a-t-il ajouté.

Une réforme par ordonnances de la SNCF "risque de mettre de l'huile sur le feu", a averti lundi le secrétaire général de FO, Jean-Claude Mailly, alors que le gouvernement doit dévoiler sa "méthode" et son calendrier.

"Trop d'ordonnances ça peut tuer le malade", a ironisé M. Mailly sur Franceinfo, pointant "à la fois un problème de méthode et un problème de fond".

"On ne nous a jamais parlé d'ordonnances sur la SNCF", a-t-il affirmé, estimant que le gouvernement a la "tentation de vouloir passer en force et de confondre vitesse et précipitation".