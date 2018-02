SNCF : "Trop d'ordonnances, ça peut tuer le malade" (Jean-Claude Mailly, FO)

Une réforme par ordonnances de la SNCF "risque de mettre de l'huile sur le feu", a averti lundi le secrétaire général de FO, Jean-Claude Mailly, alors que le gouvernement doit dévoiler sa "méthode" et son calendrier.

"Trop d'ordonnances ça peut tuer le malade", a ironisé M. Mailly sur Franceinfo, pointant "à la fois un problème de méthode et un problème de fond".

"On ne nous a jamais parlé d'ordonnances sur la SNCF", a-t-il affirmé, estimant que le gouvernement a la "tentation de vouloir passer en force et de confondre vitesse et précipitation".