Tempête Ciaran : l'Etat rajoute 5 millions d'euros au fonds d'urgence pour les agriculteurs des Hauts-de-France

Les aides publiques aux agriculteurs sinistrés par les tempêtes Ciaran et Domingo continuent d'être débloquées petit à petit. Ce mercredi, le ministère de l'Agriculture a annoncé que le fonds d'urgence pour accompagner les éleveurs des Hauts-de-France « est abondé de 5 millions d'euros supplémentaires afin de soutenir également les exploitations spécialisées dans le maraîchage ». Cette aide pour les éleveurs et maraichers sera néanmoins limitée à un plafond de 20.000 euros. Pour le gouvernement, les maraîchers « connaissent d'importantes difficultés de trésorerie du fait notamment de l'impossibilité de mettre en place des cultures en raison des inondations successives. »

En début de semaine prochaine, « le Comité national de gestion des risques en agriculture se prononcera sur la reconnaissance des zones sinistrées dans les Hauts-de-France en calamités agricoles pour l'indemnisation des pertes de fonds (permettant un versement des aides dès début février) », indique aussi un communiqué du ministère.

Lire aussiCoupures d'électricité: pourquoi le réseau s'est retrouvé « haché menu » en Bretagne après la tempête Ciaran

Le Pas-de-Calais a été particulièrement impacté par les deux tempêtes qui ont touché la France début octobre puis par des pluies diluviennes, ainsi que des crues et des inondations dévastatrices, ces dernières semaines, qui ont entraîné des milliers de sinistrés. En réponse, le département a mobilisé un fonds d'urgence de 10 millions d'euros mi-novembre pour accompagner certaines des 400 communes affectées par les inondations, dont plus de 260 ont été reconnues en état de catastrophe naturelle.

100 millions d'euros pour les régions touchées

En plus de ce fonds aux agriculteurs, un « fonds de soutien » de l'Etat de 50 millions d'euros promis par le président de la République Emmanuel Macron et destiné « à accompagner les communes les plus touchées ». Le conseil départemental du Pas-de-Calais a aussi débloqué 50 millions d'euros supplémentaires pour remettre en état son réseau routier et ses ponts dégradés par les inondations du mois de novembre, a-t-on appris mardi auprès de la collectivité.

Lire aussiAprès les tempêtes Ciaran et Domingos, la résilience des réseaux télécoms en question

Des aides de l'Etat, qui font suite au chiffrement des nombreux dégâts. France Assureurs, la Fédération française de l'Assurance, estime que les deux tempêtes ont occasionné des dommages à hauteur de près de 1,3 milliard d'euros pour 517.000 sinistres déclarés, en France. Dans le détail, ce sont les régions de la Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, la Nouvelle-Aquitaine et la Corse qui ont été les plus touchées par les deux tempêtes. 91% des sinistres concernent des logements de particuliers, 5% des biens professionnels, agricoles et de collectivités locales et 4% des automobiles, précise France Assureurs.

L'une des premières mesures de Gabriel Attal

Mais face à de nouvelles crues dévastatrices dans les Hauts-de-France en décembre et janvier, le nouveau Premier ministre s'est voulu rassurant lors d'un déplacement mardi. « Personne ne va vous oublier », a promis Gabriel Attal à des sinistrés des inondations, à qui il a réservé son premier déplacement à Clairmarais, dans le Pas-de-Calais, afin d'afficher « la solidarité » de tout le pays. « Vous êtes l'incarnation de cette France qui travaille, laborieuse, qui se lève tôt le matin », a-t-il assuré à une commerçante qui lui confiait son désarroi et son découragement face aux dégâts causés par les inondations historiques dans le nord de la France. « On est avec vous et je vais suivre évidemment tout ça de très près », a-t-il insisté. Devant des élus, le chef du gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour venir en aide aux sinistrés, et a promis de revenir sur place dans un mois, avec un suivi hebdomadaire, selon des éléments communiqués par son entourage.

Lire aussiSes dialogues avec Sarkozy, sa relation avec Macron...Comment Attal s'est imposé

Il s'agit d'un baptême du feu pour le Premier ministre nouvellement élu qui effectue son premier déplacement auprès des Français à ce titre. « J'ai voulu que mon premier déplacement, ce soit ici. C'est pour marquer à la fois la solidarité de tout le pays avec vous et derrière vous », a déclaré le nouveau Premier ministre.

(Avec AFP)