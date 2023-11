Tempête Ciaran : plus de 450.000 foyers sont toujours privés d'électricité

[Article publié le vendredi 03 novembre 2023 à 10h34 et mis à jour à 14h22] La tempête Ciaran continue de faire de nombreux dégâts. Plus d'un demi-million de foyers sont toujours privés d'électricité après le passage de la tempête, a indiqué ce vendredi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, assurant toutefois que « la situation s'améliore ».

« On était ce matin à 07h30 aux alentours de 523.000 foyers encore coupés d'électricité », dont « plus de 350.000 en Bretagne », a-t-il précisé au micro de BFMTV et RMC, ajoutant que « la situation s'améliore grâce à l'action des agents d'Enedis et des services de secours ».

Après avoir balayé le nord-ouest du pays avec des vents qui ont atteint les 200 km/h, la tempête a gagné le nord de l'Hexagone jeudi soir. De fortes précipitations et des vents soutenus sont encore attendus vendredi dans le Sud-Ouest et en Corse.

A midi, seuls quatre départements sont toujours classés en vigilance orange : le Pas-de-Calais pour les crues, les Pyrénées-Atlantiques pour pluie-inondation, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud pour vent et vagues-submersion.

Des lignes électriques « hachées menu »

Alors que dans l'Hexagone, environ 1,2 million de foyers ont été privés d'électricité dont 780.000 en Bretagne, dans l'ouest de la France. 450.000 sont encore coupés d'électricité. « Nous étions à 684.000 clients coupés hier soir, 161.000 clients ont été rétablis cette nuit », a ajouté la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, au micro de franceinfo.

« Au total, 62% des foyers impactés par la tempête Ciaran ont été réalimentés », a précisé dans un communiqué le gestionnaire public du réseau de distribution d'électricité, précisant que les coupures concernaient encore à la mi-journée 314.000 clients en Bretagne et 115.000 en Normandie. Enedis a dès lors appelé en renfort 400 techniciens supplémentaires, en plus des 3.000 salariés et prestataires déjà mobilisés, a-t-il noté.

Olivier Véran a alors évoqué « des situations assez variables, des endroits où la réparation va pouvoir se faire dans les prochaines heures et des endroits, notamment dans le Finistère, où les lignes électriques ont été carrément hachées menu ». Ce département concentrait « plus de la moitié » des foyers privés d'électricité en Bretagne, a-t-il précisé. Plus d'un million de personnes ont également été privées de réseau mobile, a annoncé jeudi le ministre français chargé du Numérique Jean-Noël Barrot dans un message sur X (ex-Twitter).

Tempête Ciaran: plus d'1 million de personnes sont privées de réseau mobile.



Merci aux opérateurs @FFTelecoms @free mobilisés, en lien avec @Enedis, pour que le rétablissement du courant s'accompagne d'une reprise rapide des télécommunications. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) November 2, 2023

Plus d'une dizaine de décès en Europe, dont deux en France

En France, un chauffeur routier quinquagénaire a été tué par un arbre tombé sur son poids lourd dans l'Aisne. Au Havre, un septuagénaire « a fait une chute mortelle après avoir été heurté par les volets de l'habitation suite à des vents violents », selon le ministère de l'Intérieur. 47 personnes, dont des sapeurs-pompiers, ont été blessées, dont une grièvement, selon le ministère de l'Intérieur.

A l'origine de deux décès en France, Ciaran en a entraîné plus d'une dizaine d'autres en Europe, causés la plupart du temps par des chutes d'arbres : au moins deux en Belgique, dont un enfant ukrainien de 5 ans, un en Espagne, en plein centre de Madrid, un en Allemagne et un aux Pays-Bas. La tempête, qui s'est décalée vers l'est après avoir frappé le littoral atlantique, a fait cinq morts en Toscane, dans le centre-nord de l'Italie, où elle a provoqué des précipitations record, ont annoncé les autorités locales.

Un bilan humain « lourd », d'après la Première ministre

Le bilan humain de la tempête Ciaran « est lourd », a indiqué vendredi la Première ministre Elisabeth Borne, soulignant également les « dégâts matériels importants » sans déclarer à ce stade l'état de catastrophe naturelle. « Le bilan est lourd, mais il aurait pu être beaucoup plus dramatique » sans « la responsabilité de nos concitoyens » et « la mobilisation exceptionnelle de nos sapeurs-pompiers (et) des services de secours, qui ont réalisé près de 11.000 interventions », a-t-elle déclaré lors d'un déplacement dans une caserne de pompiers à Caen.

Plusieurs dizaines de foyers ont été évacués dans le Pas-de-Calais, où des villages sont toujours sous l'eau vendredi matin, et une coulée de boue a touché Dieppe (Seine-Maritime) durant la nuit. En Corse-du-Sud, 240 personnes ont été évacuées dans la nuit du camping de Sagone, en partie inondé, vers une salle des fêtes, selon les secours.

Les retours de vacances assurés à la SNCF

Alors que la tempête a causé de nombreuses perturbations dans les transports dans toute l'Europe, Clément Beaune, le ministre délégué aux Transports s'est voulu rassurant. Les retours de vacances ce week-end seront « assurés » par la SNCF en France, même si les perturbations liées à la tempête Ciaran se prolongeront encore, notamment dans les Hauts-de-France jusqu'à samedi, a-t-il indiqué vendredi.

« Il y a beaucoup de réservations, notamment dans les TGV » avec « un million et demi de personnes (qui) doivent revenir de vacances », a noté le ministre sur France 2, promettant que ce service sera « assuré ».

Il pourra y avoir toutefois selon lui « quelques TGV qui seront retardés », voire « annulés » dans « des cas, j'espère, totalement exceptionnels », a-t-il poursuivi. « A l'heure où l'on parle, il y a très peu de lignes grande vitesse qui sont impactées », a-t-il noté. Les voyageurs concernés, a rappelé Clément Beaune, seront « remboursés intégralement » ou pourront changer de train.

Concernant les Hauts-de-France, le ministre a décrit une situation « difficile » : aucun TER ne circule ce vendredi matin. « Les circulations vont reprendre progressivement sans doute à partir de la fin de matinée, début d'après-midi, mais il y aura des perturbations encore au moins (jusqu'à) demain » dans cette région, a-t-il ajouté.

Macron attendu ce vendredi en Bretagne

Le président Emmanuel Macron est attendu vendredi en Bretagne, afin de « remercier des forces de secours » et « d'échanger avec des habitants », a annoncé l'Elysée. « Le chef de l'Etat souhaite pouvoir rencontrer et remercier les forces de secours qui ont été mobilisées durant et après le passage de la tempête et dont l'action a été déterminante », a fait valoir la présidence. « Il échangera également avec des habitants qui ont eu à traverser cette épreuve », a-t-on ajouté de même source.

La Bretagne a été touchée par des vents records, jusqu'à 207 km/h à la pointe du Raz, qui ont arraché arbres et lignes électriques. La façade atlantique pourrait en outre être touchée samedi par la tempête Domingos, de moindre intensité mais qui pourrait avoir tout de même un fort impact sur des territoires déjà balayés par Ciaran.

La Première ministre Elisabeth Borne est de son côté attendue à Caen, dans une caserne de pompiers, pour y échanger avec des services de secours et des élus locaux. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a fait savoir jeudi sur France Inter que la tempête « répond aux critères » de catastrophe naturelle et que la décision concernant son déclenchement devait être prise de manière imminente.

(Avec AFP)